Их героизм навсегда останется в истории: в МВД сняли фильм-хронику, посвященный памяти защитников Украины. Видео

29 августа Украина отмечала День памяти защитников нашего государства, погибших в борьбе за украинскую независимость, ее суверенитет и территориальную целостность. К этой дате в Министерстве внутренних дел Украины сняли фильм-хронику о примерах победы, подвигов и несокрушимости наших воинов.

Видео дня

Об этом сообщает официальный портал МВД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В ролике истории войны и боевого крещения рассказали заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, прошедший Иловайск, начальник пограничной заставы острова Змеиный в 2022 Богдан Гоцкий и главный сержант взвода разведки бригады наступления "Рубеж" Илья Жеведь, который на войне с 2014 года.

О начале полномасштабного вторжения рассказал начальник Бахмутского РУ ГУ ГСЧС Украины в 2022 году Дмитрий Никулеско. Спасатели работали в городе не покладая рук, ликвидируя последствия постоянных вражеских обстрелов и рискуя при этом собственными жизнями.

Для начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко война тоже началась в 2014 году. А 24 февраля 2022 он находился в Киеве, откуда и отправился в Харьков, выполнив приказ министра Дениса Монастырского. Когда 27 февраля россияне вошли в город, говорит Тимошко, полиция давала им отпор вместе с военными.

Все они – Фацевич, Тимошко, Никулеско, Жеведь – назвали имена своих знакомых, коллег и побратимов, отдавших свои жизни, защищая Украину от врага. Именно их они вспоминают в День памяти.

"Украина будет вечно помнить своих защитников и защитниц, а их героизм навсегда останется в истории нашего народа и государства. Мы знаем цену нашей независимости. Мы помним побратимов, которые сложили головы. Кровь за кровь и победа в нашей любви и ненависти к врагу станет залогом нашего будущего. Уважаем Вас, павшие братья и сестры, тоскуем по невиновным, жизни которых унесли террористы. Мы отомстим за каждого, и наша Победа станет данью вашей светлой и бессмертной памяти", – отметили в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа чествуют память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность. Дата приурочена к событиям, произошедшим в конце августа 2014 года – именно на эти дни пришелся пик Иловайской трагедии.

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