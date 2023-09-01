'Их логика не всегда понятна украинцам': Буданов объяснил интерес Китая в войне России против Украины

Китай выступает за сохранение мира и стабильности в мировой политике и обычно подчеркивает принцип невмешательства во внутренние дела других стран. В контексте конфликта в Украине, Китай не хочет открытого военного проигрыша россиян в войне.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ТСН. Он отметил, что Китаю выгодно, чтобы Украина вернула свой суверенитет.

"Для Китая военный проигрыш РФ – плохо, мягко говоря. Проигрыш РФ – это угроза для них. Вместе с тем, они (китайцы. – Ред.) совершенно откровенно и прямо заявили, что они выступают за поддержку территориальной целостности Украины", – сказал он.

По словам Буданова, в Китае не европейское восприятие мира, это – самобытная культура и особый мир, и их логика не всегда понятна украинскому населению.

Начальник Главного управления разведки отметил, что Китаю требуется такой вариант, при котором Россия не испытает явного поражения, чтобы не остаться наедине с экономическими и политическими трудностями. При этом для Китая желательно, чтобы Украина восстановила свою независимость.

"Но то, что они заявляют, что поддерживают территориальную целостность Украины – это уже очень много. На самом деле это очень много", – добавил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Кирилла Буданова, прежние представления о России, как о мощном противнике с сильнейшей армией и экономикой на международной арене, оказались "мыльным пузырем", что явно продемонстрировали многочисленные поражения в Украине. Теперь западное сообщество должно говорить с Россией лишь на той позиции, которую она на самом деле представляет – дешевый ресурсно-сырьевой придаток мира.

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