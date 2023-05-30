'Их поражения станут источником нашей безопасности': Зеленский объяснил, почему российский террор должен проигрывать каждый день и ночь. Видео

Российский террор должен проигрывать в войне, а нападение террористов будет завершаться провалом для них. Их поражение станет источником долгосрочной безопасности для Украины.

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Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский, обратившись к народу через пресс-службу Офиса. Он поблагодарил Воздушные силы и всех защитников и защитниц неба Украины за отражение очередного ночного налета российских дронов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Первое – спасибо нашим Воздушным силам и всем защитникам и защитницам неба за отражение очередного ночного налета русских дронов. Снова и снова благодарю наших воинов за каждый сбитый "шахед", за каждую сбитую российскую ракету. Потому что это всегда – спасенные жизни людей, всегда спасенная инфраструктура", – сообщил Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что, к сожалению, в результате атак россиян были зафиксированы жертвы и разрушения. Он напомнил всем украинцам не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и немедленно проходить в приют в случае необходимости.

"И хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступны. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий", – добавил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что власти работают над вопросом улучшения работы ПВО.

"Продолжаем консолидацию партнеров для того, чтобы украинская ПВО стала максимально эффективной. Российский террор должен проигрывать каждый день и каждую ночь, в каждом нашем регионе, в небе каждого украинского города и села. Когда любое нападение российских террористов будет завершаться провалом для террористов, их поражения" станут источником нашей безопасности – долгосрочной", – сказал Зеленский.

Глава государства также поделился с украинскими результатами переговоров с международными партнерами.

"Встретился сегодня с делегацией одного из ведущих мировых аналитических центров, американского Атлантического совета. Хороший, полезный разговор для защиты наших общих ценностей, всех в мире, кто ценит свободу. И я благодарю весь народ Соединенных Штатов, каждого и каждого в политическом сообществе, кто нас поддерживает, спасибо лично президенту Байдену и обеим партиям Конгресса", – указал он.

Также президент традиционно поблагодарил всех смелых бойцов, защищающих честь нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третьи за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

Ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям.

Днем понедельника страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

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