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Их убила Россия: появилось фото матери и её 4-летней дочери, погибших в результате атаки на Чернигов

Анна Якубец
War
2 минуты
6,6 т.
Появилось фото матери и её 4-летней дочери, которых убила Россия.
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Утром 26 августа российские оккупанты обстреляли Чернигов, удар пришелся в частный жилой дом. В результате российского обстрела погибли Елена Белая и ее 4-летняя дочь Жанна.

Старшая дочь, 14-летняя девушка, находится в больнице. Фотографии погибших опубликовал в Facebook портал Мемориал: убитые Россией.

Что известно

Отмечается, что Елена работала ассистенткой фармацевта в аптеке. Она была доброжелательным и отзывчивым человеком, профессионалом своего дела. Погибшей дочери Жанне было 4 года. Старшая дочь пострадала и находится в больнице.

Елена Белая работала ассистенткой фармацевта в аптеке.

"Коллеги вспоминают ее как светлого и отзывчивого человека, профессионала, который каждый день помогал другим", – говорится в материале.

В Чернигове 26 августа объявлен днем траура по погибшим.

Что предшествовало

26 августа российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Чернигов, о нападении в горсовете сообщили около 5 часов утра. Дрон попал в частный дом, где находились три человека, возник пожар.

"Враг нанес удар по городу. В результате атаки произошло возгорание частного дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорилось в сообщении.

На месте российской атаки вспыхнул пожар.
Российский удар пришелся по частному дому.
Дом полностью разрушен.
Последствия российского нападения на Чернигов 26 августа.
Последствия атаки на Чернигов.

В результате вражеской атаки пострадала 14-летняя девочка, ее госпитализировали в больницу.

А около 7 часов утра в Черниговском горсовете сообщили о двух погибших – женщине и ее 4-летней дочери.

Дом, по которому обстреляли оккупанты, сгорел дотла. Повреждены хозяйственные постройки. Пожар также возник в расположенном рядом магазине.

Днем оккупанты также нанесли удар по складскому помещению, есть пострадавшие.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российский дрон попал в многоэтажку в Чернигове: пострадали двадцать человек. Среди пострадавших двое детей 12 и 17 лет, также трое человек госпитализированы.

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