Их уже сбивают: в ВСУ рассказали об "ахиллесовой пяте" российских реактивных "Шахедов". Фото

Реактивные "Шахеды" имеют свою ахиллесову пяту — мощное тепловое излучение, которое делает их уязвимыми для переносных зенитных ракетных комплексов. В то же время значительные габариты таких дронов позволяют радиолокационным системам относительно легко обнаруживать их над территорией Украины.

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Также известны случаи сбивания реактивных БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. Об этом в интервью "АрмииИнформ" рассказал начальник управления противовоздушной обороны 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ полковник Артем Скуратовский.

"Помимо преимуществ, у усовершенствованных версий "Шахедов" есть и недостатки. В частности, большие размеры – длина корпуса составляет 3,5 метра, а размах крыльев – 3 метра. Такие габариты позволяют радиолокационным системам с легкостью обнаруживать вражеские средства над территорией Украины. Еще одной "ахиллесовой пятой" является мощное излучение в тепловом диапазоне, что делает их уязвимыми для ПЗРК", — заявил Артем Скуратовский.

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Средства противодействия реактивным БПЛА

Начальник управления противовоздушной обороны рассказал, какие средства противодействия реактивным "Шахедам" в настоящее время являются наиболее эффективными и над какими решениями работают производители перехватчиков.

"На сегодняшний день мобильные огневые группы, которые отлично проявили себя при сбивании "Шахедов", малоэффективны против реактивных модификаций из-за их высокой скорости. Гораздо лучше противостоять таким средствам позволяют различные типы ПЗРК и зенитное ракетное вооружение. В настоящее время производители перехватчиков находятся в процессе поиска решения для эффективного уничтожения "Герань-3". Подчеркну, что для освоения любых комплексов необходима надлежащая подготовка экипажей", — отметил он.

В то же время реактивные "Шахеды" уже удается сбивать с помощью дронов-перехватчиков. По словам полковника, такиеподтвержденные случаи уже имеются в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде 7-го корпуса ДШВ.

В заключение он отметил, что экипажи бригад продолжают совершенствовать и систематизировать стратегию противодействия вражеским дронам.

Напомним, в Украине начались боевые испытания первых реактивных дронов-перехватчиков, которые должны уничтожать реактивные "Шахеды". Благодаря реактивному двигателю новый беспилотник способен развивать высокую скорость.

Как писал OBOZ.UA, реактивные "Шахеды" стали ответом России на повышение эффективности украинской ПВО и дронов-перехватчиков. Переход на реактивные двигатели позволил врагу существенно увеличить скорость ударных БПЛА, из-за чего их сложнее перехватывать.

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