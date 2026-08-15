"Или он тебя, или я его": два пехотинца более 5 месяцев удерживали позицию в 30 метрах от оккупантов. Видео

Двое бойцов 31-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Ступницкого более пяти месяцев удерживали блиндаж всего в 30 метрах от оккупантов. Все незваные "гости", которые неоднократно пытались прорваться к ним в блиндиж, были убиты. Потому что выбора не было: "или он тебя, или я его", – рассказали воины. Они заняли эту позицию еще в феврале текущего года.

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А сейчас, выполнив боевую задачу, оба пехотинца покинули позицию и теперь готовятся к лечению и встрече с родными. Их историю обнародовала 31-я ОМБр.

Заходили в тапочках

Мужчины родом из Львовской области. Причем в гражданской жизни жили в 40 километрах друг от друга, но познакомились уже на войне.

Они пробыли на позиции более пяти месяцев, из которых лишь один месяц "был относительно спокойным". Остальное время в их блиндаж постоянно заглядывали враги, ведь позиция находилась всего в 30 метрах от противника.

"Звонили нашему командиру, он говорит, что "никого не пускать, и все". Так что когда трое зашли в бункер – их сразу убили… А один в тапочках ко мне пришел – в тапочках! Ведь вот там они, а здесь наш блиндаж – всего в 30 метрах мы спали друг от друга", – рассказывают воины.

Главные истории дня

Один из наших защитников прямо на позиции отметил свой день рождения – в марте ему исполнилось 50 лет.

Военные были ранены, когда оккупанты бросили гранату прямо к ним в бункер. Но это не помешало воинам защищать рубеж. Мужчины выполнили поставленную задачу, вышли с позиций и теперь готовятся пройти лечение и вернуться домой к своим семьям.

О ком идет речь

31-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого входит в состав Сухопутных войск ВСУ.

Что интересно – созданная в феврале 2023 года, бригада получила в основном советское вооружение, в отличие от девяти других бригад, которые в то время формировались с западной подготовкой и вооружением. Но даже с таким устаревшим вооружением именно 31-я ОМБ уже летом того года участвовала в контрнаступательных операциях на Юге и освободила Ривнопиль.

До этого российская пропаганда распространяла информацию о том, что якобы 31-я бригада вместе с 23-й механизированной, также действовавшей на этом участке, были разгромлены.

А летом 2025 года, когда оккупанты водрузили свой флаг в Малиевке, что в Днепропетровской области, именно 31-я ОМБ освободила и удерживала этот поселок.

Как сообщал OBOZ.UA, во время учений НАТО в Германии бойцы Вооруженных сил провели условный бой с подразделением армии США, в котором одержали убедительную победу. Наши защитники с помощью разведки быстро выявляли американскую бронетехнику и наносили по ней удары с помощью FPV-дронов и бомбардировщиков.

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