Село находилось в окружении минных полей: в ВСУ рассказали подробности об освобождении Ровнополя

Освобожденный 25 июня от российских оккупантов населенный пункт Ровнополь Донецкой области находился в сплошном окружении минных полей. Силы обороны Украины пробивали "коридоры", чтобы добраться до села.

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Подробностями операции поделился в эфире национального телемарафона спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, защитникам Украины удалось взять под контроль Ровнополь благодаря слаженным действиям и четкому выполнению плана.

"В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку населенный пункт разрушен почти дотла. Единственная проблема в том, что со всех сторон он был окружен минными полями, очень сложного характера. Войска пробили коридоры, и, собственно, таким образом произошла деоккупация. Сейчас продолжаются стабилизационные меры, и у минеров очень много работы", – отметил военный.

Он подчеркнул, что минные поля являются очень серьезной проблемой на пути Сил обороны, поскольку враг буквально засыпал взрывчаткой весь передний край.

"Перед вражескими позициями они все, что могли, заминировали. И вручную мины устанавливались, если была возможность, они ее также использовали. Средства для минирования, например, прицепной минный заградитель или гусеничный минный заградитель... Дистанционно минировалась территория, такое тоже достаточно часто практикуется врагом, есть такая инженерная машина дистанционного минирования "Земледелие", – сказал он.

Также, по словам Шершня, враг осуществляет кассетное минирование территорий с помощью систем "Смерч" и "Ураган", хаотично развеивая взрывоопасные боеприпасы. Это делается для быстрого перекрывания площадей и невозможности эвакуации или перемещения украинской техники. В то же время, военный заверил, что украинцы знают, как решать проблему минирования.

Напомним: 26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении поселка Ровнополь в Хлебодаровской общине Волновахского района Донбасса.

Позже в сети показали кадры операции по освобождению Ровнополя на Донетчине. Украинские бойцы мощно отработали по российским захватчикам из разных видов оружия, заставив врага бежать. Они показали чрезвычайную четкость и слаженность действий, что привело к успеху.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Шершень сообщил, что Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра вглубь территории, захваченной противником. В настоящее время украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах и производят разминирование;

– чиновники из администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне обеспокоены из-за медленного темпа украинского контрнаступления, хотя публично призывают к терпению. Некоторые считают, что ВСУ "отстают от графика".

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