'Продвинулись на полтора километра': в ВСУ рассказали об успехах на Мелитопольском направлении. Видео

Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имеют успехи и продвинулись на 1,5 километра в глубь захваченной противником территории. В настоящее время украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах и проводят разминирование.

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Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень на брифинге в понедельник, 26 июня. Видео опубликовано на Facebook -странице пресс-центра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время, он не уточнил, за какой период произошло это продвижение.

"В результате системного давления силы обороны Таврического направления преуспевают и продвинулись на 1,5 километра в глубь территорий, захваченных противником. Это об успешных наступательных действиях группировки "Таврия" на Мелитопольском направлении", – сказал Шершень.

По его словам, военные закрепляются на достигнутых рубежах, проводят разминирование и аэроразведку местности.

"Также наносится огневое поражение – работает артиллерия по выявленным целям противника и осуществляются меры контрбатарейной борьбы. Продвигаясь вперед воины Таврического направления, уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт", – рассказал он.

Представитель пресс-центра отметил, что оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции в районе недавно освобожденной Новодаровки.

По его словам, за прошедшие сутки на юге было уничтожено 146 оккупантов, 229 ранены, четверо попали в плен.

Кроме того, украинские защитники смогли поразить 15 единиц вооружения и техники. Был уничтожен склад боеприпасов армии РФ.

Шершень также подчеркнул, что россияне не оставляют попыток захватить Марьинку в Донецкой области. Впрочем, почти все их штурмы ВСУ отразили. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Красногоровки. Из авиации враг также обстрелял Авдеевку.

26 июня стало известно об освобождении украинскими воинами поселка Ровнополь Донецкой области. С начала наступления ВСУ официально известно о деоккупации уже восьми населенных пунктов. Так, Министерство обороны объявило об освобождении Новодаровки, Левадного, Сторожевого, Макаровки, Благодатного, Лобкового, Нескучного, Пятихаток.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины рассказали, что за неделю ВСУ провели оборонительные и наступательные действия на востоке и имели тактический успех. Продвижение наших военных достигает 1-2 км.

В то же время глава ведомства Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ пока еще полностью не началось – сейчас это только подготовка. Наша страна очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных.

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