Слаженная работа: ВСУ показали фрагмент освобождения Ровнополя. Видео

В сети показали кадры операции по освобождению Ровнополя на Донетчине. Украинские бойцы мощно отработали по российским захватчикам из разных видов оружия, заставив врага бежать.

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Кадры работы воинов из 128 ОБрТрО опубликовали в Telegram-канале основательной аналитики DeepState. Населенный пункт был деоккупирован 25 июня. Бойцы показали чрезвычайную четкость и слаженность действий, что привело к успеху (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: 26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении поселка Ровнополь в Хлебодаровской общине Волновахского района Донбасса. С начала наступления ВСУ официально известно о деоккупации уже восьми населенных пунктов. Так, Министерство обороны объявило об освобождении Новодаровки, Левадного, Сторожевого, Макаровки, Благодатного, Лобкового, Нескучного, Пятихаток.

В общем, контрнаступление ВСУ и отвага украинских воинов поражают весь мир. Ранее в сети стало резонансным видео, на котором воины Сил спецопераций с тыла вошли в окопы врага и уничтожили группу оккупантов. Захватчикам давали шанс остаться живыми и сдаться в плен, но те выбрали смерть.

Оператор 73-го морского центра ССО имени кошевого атамана Антина Головатого "Дикий" раскрыл детали боя, кадры которого облетели весь мир. Группа ССО тогда зашла в окопы врага на юге и уничтожала оккупантов в близком контакте, прямо на их позициях. "Дикий" лично ликвидировал четырех захватчиков, он также является автором резонансного видео.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным ISW, 25 июня Силы обороны продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Кроме выжигания оккупантов из захваченных населенных пунктов, отражения их атак на передовой, защитники также пресекли вражескую ДРГ, пытавшуюся пересечь границу на Сумщине;

– в то же время министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ пока еще полностью не началось – сейчас это только подготовка. Наша страна очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных.

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