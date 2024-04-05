'Им так выгодно': оккупант жалуется, что командование армии РФ скрывает потери с целью невыплаты денег. Перехват

Российский оккупант пожаловался на то, что руководство вооруженных сил РФ скрывает потери в рядах захватчиков – многих из них не признают погибшими. Все это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации.

Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. С целью такой экономии многие солдаты РФ, которые с большой долей вероятности были ликвидированы в Украине, остаются "пропавшими без вести".

В министерстве обороны РФ на запросы говорят, что они "числятся на СВО", то есть якобы живы, не ранены, но зарплата им при этом не приходит.

"Уже полтора месяца от него известий никаких нет. Просто, понимаешь, мне правду никто не скажет. Им выгодно, чтобы он был там без вести пропавшим или там говорить мне, что он живой", – жаловался россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA, из другого перехвата стало известно, что российский оккупант убил своего командира – в этом он признался своей матери. Россиянка в ответ на этот рассказ только посмеялась.

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