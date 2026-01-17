'Имеем много дыр в обороне': эксперт объяснил, куда может направить главный удар Россия

Последние заявления Москвы о претензиях на ряд областей Украины, которые российская пропаганда записала в выдуманную в Кремле "Новороссию", не являются чем-то новым. Россия с самого начала одной из ключевых промежуточных целей ставила отрезание нашего государства от моря.

Самые интенсивные бои сейчас идут в Донецкой области и на Запорожье, однако РФ может начать наступательную операцию и в других регионах. В этом убежден директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский, своими мыслями он поделился в интервью OBOZ.UA.

Почему в Москве вспомнили о мифической "Новороссии"

Недавно глава российского МИД Сергей Лавров снова намекнул, что Россия стремится оккупировать не только те четыре украинские области, где сейчас идут боевые действия, но и другие регионы, включая Одесскую и Николаевскую области. Их в государстве-агрессоре включили в выдуманную Кремлем "Новороссию", которая якобы является "исконно русской территорией".

Впрочем, по мнению Сунгуровского, эти территориальные аппетиты Москвы – не новы.

"На самом деле каким был план России, таким он и остался. Отрезание Украины от моря – это одна из главных промежуточных целей России в этой войне. Как мы знаем, на первых этапах, когда враг планировал десантные операции и т.д., не удалось захватить Одесскую и Николаевскую области с моря. Эти планы провалились. И теперь все пытаются заставить Украину согласиться на фактическую сдачу территории в процессе таких слабых переговоров, которые ведутся. И массированные обстрелы, в частности Одесской и Николаевской областей, как раз свидетельствуют о том, что Кремль пытается заставить Украину стать на колени", – отметил эксперт.

Он убежден, что сейчас Россия продолжает активно выискивать слабые места в обороне Украины.

"На фронте, собственно, без изменений в смысле тактики действий. То есть имея преимущество в живой силе, Россия пытается нащупать слабые места – а их много из-за провала мобилизации. Есть много дыр в обороне, через которые враг может продвинуться то малыми, то большими тактическими группами. Таким образом, в результате таких действий они пытаются определить наиболее слабое место, сконцентрировать там силы и ударить уже именно там", – отметил Сунгуровский.

Эксперт добавил: от того, удастся ли оккупантам нащупать такое слабое место и того, где именно это произойдет, в значительной степени зависит направление будущего удара РФ.

"Меня часто спрашивают, где будет направление главного удара. Вот где нащупают слабину, там он и будет. Причем их может быть несколько. То есть они могут активизироваться не на одном направлении, а сразу на нескольких. Зато Украина не имеет возможности сконцентрировать такое количество войск на многих направлениях. И в этом заключается наша уязвимость", – подчеркнул Сунгуровский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Красный Крест приравнял удары по украинской энергетике к атакам на Россию, фактически, поставив знак равенства между агрессором и жертвой агрессии, которая вынуждена защищаться всеми доступными ей способами. Представители этой международной организации в своем заявлении отметили, что такие удары "оставили миллионы людей почти без электроснабжения, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других городах".

На подобное "уравнивание" отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига: он назвал заявление МККК позорным.

