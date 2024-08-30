'Имеет критическое значение': Умеров обсудил с министрами обороны стран ЕС 'пояс безопасности' над западными регионами Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече Министров обороны стран Европейского Союза, где обсудил важные вопросы для усиления безопасности Украины. Он проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях для эффективной обороны против агрессора.

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Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook. "Принял участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС", – говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено необходимости создания "пояса безопасности" над западными регионами Украины, что критически важно для защиты инфраструктуры и мирного населения. Также были обсуждены вопросы усиления противовоздушной обороны и увеличения инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Умеров подчеркнул, что поддержка и сотрудничество с европейскими партнерами будет способствовать укреплению безопасности и обороноспособности Европы.

"Благодарю наших европейских союзников за их поддержку. Прочное партнерство между Украиной и Европейским Союзом является ключевым для обеспечения неизбежной победы над агрессором и достижения справедливого мира в Европе", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа Россия нанесла не менее 230 ударов по Украине. По словам Владимира Зеленского, "наша система защиты сработала, но, тем не менее, произошли серьезные повреждения энергосистемы".

В правительстве Украины уточнили, что Россия атаковала украинские объекты энергетики кассетными боеприпасами, причем такое произошло впервые. Целью атак россиян стали украинские распределительные подстанции.

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