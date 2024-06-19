'Имел безумную мечту стать на две ноги': в центре UNBROKEN рассказали историю воина, получившего ранения в предпоследний день обороны Авдеевки

В центре UNBROKEN поделились вдохновляющей историей бойца 3-й штурмовой бригады Вадима Бартащука, получившего ранение в предпоследний день обороны Авдеевки и потерявшего ногу. После протезирования, несокрушимый защитник показал невероятный результат – менее чем через три недели он научился управлять искусственной концовкой, как собственной ногой.

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Об этом рассказали физические терапевты Национального реабилитационного центра UNBROKEN, входящего в Первое медобъединение Львова. Вадим стремится как можно быстрее вернуться к своим собратьям в третью штурмовую бригаду.

До начала великой войны 27-летний Вадим Бартащук из села Соколова в Винницкой области работал строителем. Во второй день полномасштабного вторжения он добровольно присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады и воевал в ее составе почти два года. Участвовал в боях на Херсонщине и Донетчине, в том числе в обороне Авдеевки, где оставался до последнего.

Ранения он получил за день до полного вывода украинских защитников из города – 16 февраля 2024 года.

Мы выходили из Авдеевки и не заметили врага, который затаился буквально в 20 метрах от нас. Началось сражение. Пуля попала мне в правую ногу. Я сразу упал на землю. Наложил турникет, а мои собратья дальше отстреливались", – рассказал Вадим.

Бой длился долго, а обстрел был интенсивным. Эвакуация раненого затянулась и турникет оставался на ноге защитника в течение 11 часов. Медикам на ближайшем стабилизационном пункте в Покровске не оставалось другого выбора, кроме как ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь бойцу. После ряда больниц Вадим наконец прибыл в Центр UNBROKEN для протезирования и реабилитации.

"У меня была безумная мечта стать на две ноги, ходить свободно в магазин, гулять по городу и чувствовать себя полноценным человеком", – говорит защитник.

Как только Вадим получил свой первый временный протез, изготовленный в Центре UNBROKEN, он сразу начал его овладевать. Его рвение и пыл были настолько сильными, что даже физический терапевт был удивлен.

"Уже на третью неделю Вадим полностью овладел искусственной конечностью. Он передвигается без костылей, ходит задом, идет по лестнице. Это без преувеличения фантастический результат за столь короткий промежуток времени!", – поделился успехами пациента Андрей Новосад, физический терапевт Центра UNBROKEN.

Таким образом, одна из мечт Вадима уже сбылась – он снова может ходить. Он надеется, что вскоре сбудется и вторая мечта. Несокрушимый боец больше всего хочет вернуться к своим собратьям в ряды 3-й штурмовой бригады. Он уверен, что сможет оказаться полезным на фронте даже с протезом.

Ранее OBOZ.UA рассказал историю военного, который лечится в реабилитационном центре Днепра. Защитник получил ранение руки, и она перестала функционировать. Сейчас он проходит процесс реабилитации, в дальнейшем воин планирует вернуться к своим собратьям.

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