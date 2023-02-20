Именно в Украине сейчас решается судьба мирового порядка, мы можем и должны победить — Зеленский

Сегодня, 20 февраля, в Украине произошло важное событие – столицу посетил Джо Байден. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности, на предсказуемости.

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Об этом украинский лидер сказал во время традиционного вечернего обращения к гражданам. Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно обретет победу в этой войне (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодняшний день был символичен. 362-й день полномасштабной войны, а мы в нашей свободной столице нашей свободной страны принимаем с визитом нашего мощного союзника – президента Соединенных Штатов Америки – и говорим с ним о будущем Украины, наших отношениях, всей Европе и глобальной демократии. Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира", – заявил Зеленский.

Как отметил президент, государство-агрессор Россия, последовательно шедшее к тому, чтобы стать государством-террористом, обязательно будет отвечать за свои преступления. Будет отвечать благодаря усилиям Украины и всем партнерам, всему свободному миру, всем, кто сейчас помогает нам защищать нашу независимость, свободу и международный правопорядок.

"Сейчас мы абсолютно уверены, что нет ничего, что могло бы поколебать нашу демократию. Ни один элемент украинской жизни уже не есть и никогда не будет хрупким. И наша крепость – это мощный вклад в крепость всех свободолюбивых наций в мире. Именно сейчас и именно в Украине решается судьба мирового порядка, основанного на правилах, на человечности, на предсказуемости. И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей совместной победы в войне, начатой Россией", – объявил Владимир Зеленский.

Он пообещал, что Украина сделает все, чтобы поставить точку в российской агрессии, дать волю нашим сегодня еще оккупированным территориям и дать гарантии надежной безопасности как нашему государству, так и всем народам Европы, которые хотят жить свободно и в мире.

"Сегодня я увидел такую решимость президента Байдена и Соединенных Штатов Америки. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры – действительно полезные – что фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре", – сообщил глава Украины.

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над дипломатическими отношениями с Соединенными Штатами Америки и другими партнерами. Правительство работает над получением дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых ранее не было в пакетах поддержки.

"Хочу сегодня отметить – как уже традиционно – наших героев на передовой. Тех, кто ежедневно демонстрирует чрезвычайную храбрость, невероятную стойкость и очень нужную результативность Украины в уничтожении врага", – добавил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Приезд Джо Байдена в Киев 20 февраля стал неожиданностью, поскольку Белый дом ранее отрицал такую возможность из соображений безопасности.

– В итоге визит американского главы в Украину подтвердился, и спустя несколько минут после этого по всей стране прозвучала воздушная тревога. По данным мониторинговых групп, в Беларуси поднялся в небо российский МиГ-31К. В интернете появились кадры, как президент США почтил память павших защитников Украины у Стены памяти в Киеве под вой сирены.

– Белый дом объявил о новом пакете вооружений для Украины на сумму 460 млн долларов. Среди прочего в него войдут боеприпасы для HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины группы огневой поддержки пехоты Bradley.

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