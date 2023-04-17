'Имеют плохое обеспечение и старое оружие': в ВСУ рассказали о новых штурмовых подразделениях оккупантов, которые РФ бросает в Украину

В войне против Украины Россия начала применять так называемые "штурмовые подразделения Z", укомплектованные людьми с уголовным прошлым. Они плохо обеспечены и оснащены старым оружием, российское командование гонит их на штурмы украинских позиций.

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Именно для формирования таких отрядов минобороны РФ оттеснило основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина от доступа к российским колониям и тюрем, ныне там "пасутся" представители российского МО. Об этом рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Дмитрашковский сообщил, что РФ применяет на оккупированных территориях так называемые "штурмовые подразделения Z".

Так российское командование пробует решить проблему низкого морального духа в оккупационных подразделениях. Хотя оккупанты из упомянутых "штурмовых подразделений" также не очень хотят воевать, поэтому с ними проводят "работу".

"Но появились так называемые "штурмовые подразделения Z", которые укомплектованы людьми с криминальным прошлым. Теперь и понятен конфликт между Пригожиным и Шойгу, потому что последний фактически отнял возможность пополнять ряды "вагнеровцев" узниками. Зато теперь вооруженные силы РФ формируются этими людьми с криминальным прошлым", – отметил представитель Сил обороны Таврического направления.

Именно представителей так называемых "штурмовых подразделений Z" захватили на днях в плен украинские воины под Марьинкой. Все 15 пленных рассказывают об ужасном обеспечении и нежелании воевать.

"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и старое оружие... Вместе с тем они рассказывали, что очень многие из этих подразделений не очень хотят идти воевать. Именно поэтому сейчас среди этих "воинов" ведется работа, чтобы они шли штурмовать позиции ВСУ", – подчеркнул Дмитрашковский.

Напомним, 15 апреля стало известно, что ВСУ взяли в плен десятки оккупантов под Бахмутом и Марьинкой.

Так под Марьинкой были захвачены мобилизованные из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, Казани (Татарстан), Башкортостана, Чебоксар (Чувашия). Один из них рассказал, что за отказ идти на штурм командиры избивают "мобиков" и угрожают физической расправой над их близкими.

По словам пленного, в ходе боев на Херсонском и Запорожском направлениях оккупантам не выдавали средства защиты, что привело к большим потерям в рядах врага. А по приезде в Донецкую область "мобикам" выдали советские бронежилеты и каски, которые также не защищали от осколочных ранений.

Другой пленный рассказал о повальном пьянстве и взяточничестве в российской армии.