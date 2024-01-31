'Имперские амбиции Путина будут только расти': Писториус назвал два пункта, которые должна выполнить Германия

Учитывая деятельность российского президента Владимира Путина, у Германии есть две первоочередные задачи. Во-первых, ФРГ должна продолжать и увеличивать поддержку Украины. Во-вторых, страна должна усиливать свою обороноспособность.

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Бундестаге, при обсуждении бюджета на 2024 год. Безопасность не бывает бесплатной, отметил германский политик.

"Империалистические амбиции Путина не закончатся в Украине, ведь он хочет расширять границы России. Поэтому немецкая поддержка Украины должна продолжаться. В то же время, нам нужен сильный Бундесвер, который также будет выступать как сдерживающий фактор", - заявил Писториус.

По словам министра, впервые за десятилетие Германия в бюджете на 2024 год выполнит обязательство в рамках НАТО довести расходы на оборону до 2,1% ВВП. "Это движение в правильном направлении", – сказал политик.

Писториус также предложил парламентариям продолжить дебаты о введении обязательной военной службы и о представительстве женщин в армии. "Общество должно задать себе вопрос о том, кто должен защищать эту страну, когда ситуация станет серьезной", – добавил немец.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия объявила о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. В него, среди прочего, вошли шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, более двух десятков БТР, ракеты для систем ПВО и более тысячи артиллерийских боеприпасов.

Европа должна увеличить свою поддержку Украины и одновременно убедить американских политиков разблокировать свою. Ведь только европейской помощи Украине не хватит, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Кстати, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует в рекордно короткие сроки построить завод по производству боеприпасов для Украины и Германии. Объект будет размещаться на территории ФРГ.

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