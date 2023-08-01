Имущество 'списывают': оккупанты готовятся полностью разграбить судостроительный завод в Феодосии – ЦНС

Российские оккупанты продолжают грабить судостроительный завод "Море" во временно подконтрольной им Феодосии на территории захваченного Крыма. 30 июля руководитель "объединенной судостроительной компании" Алексей Рахманов провел на предприятии совещание с оккупационными марионетками относительно дальнейшего списания имущества и прекращения существования завода.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. С 2014 года с предприятия уволилось 60% работников, загруженность завода не превышает 20%, а большинство имущества уже списано оккупационным руководством. Отмечается, что завод находится в банкротстве с 2021 года.

Несмотря на это, пропагандисты не прекращают взывать об "улучшениях", которые они несут на захваченные земли.

Напомним, ранее также сообщалось, что российские захватчики во временно оккупированном Симферополе вероломно грабят и разрушают кафедральный собор Православной Церкви Украины. Они выносят и присваивают внутреннюю утварь храма, выламывают двери и выбивают окна, то есть просто кощунствуют и мародерят. Наиболее циничным в этой ситуации выглядит присутствие так называемого пристава.

Все противоправные действия мародеры совершают среди бела дня, не опасаясь никакой ответственности за ограбление культурного и религиозного наследия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время оккупации Херсона россияне ограбили областной краеведческий музей. Убегая из города от контрнаступления ВСУ, захватчики вывезли из него остатки ценных экспонатов;

– в целом в течение восьми месяцев оккупации Херсона россияне занимались мародерством. Путинские военные грабили и местных жителей, и гражданскую инфраструктуру, но помещения некоторых предприятий они оставили "на десерт". Убегая из города, захватчики ограбили отделение ПриватБанка.