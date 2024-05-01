Информационная война в разгаре: кому выгодно уничтожать поставщиков вооружения для украинской армии

Для того чтобы Украина имела возможность эффективно обороняться и побеждать российских оккупантов, стране нужно оружие. При этом в то время, когда Украина отражает постоянные атаки агрессора, требуя много и различного вооружения, происходит и другая война - информационная, которая оказывает непосредственное влияние на события на фронте.

Сегодня под ударом оказались поставщики оружия украинской армии. Цель ясна – разрушить отлаженные и эффективные пути поступления необходимого вооружения для нужд ВСУ.

Один из таких "ударов" получила чешская компания "AKM GROUP-CZ, as", которая уже много лет успешно работает на международном рынке. 39 млн", обвинив во всех этих "грехах" "AKM GROUP-CZ, as".

Конечно, во время войны пристальное внимание к поставщикам вооружения понятно, но ведь в своих расследованиях в первую очередь нужно оперировать официальными фактами, а не их извращением, лозунгами и предположениями. Учитывая актуальность страны этой темы, мы решили полноценно разобраться в обвинениях в адрес "AKM GROUP-CZ, as" и получить ответы, основанные на фактах.

О том, как во время войны пытаются дискредитировать европейских поставщиков вооружения – в материале ОБОЗ.

Пустые уголовные обвинения

Уже из названия публикации – "Ненужные винтовки втридорога, "восстановленные" снайперские патроны и арест $39 млн" понятно, какие основные претензии автор высказывает к "AKM Group-CZ, as". Начнем с ареста денег.

Относительно этого эпизода автор в своей статье ссылается на другое СМИ - "Цензор.нет", которое в материале "Партнеры госпредателей, жулики и прокладки без собственного сайта - сорвавшие поставки оружия Украине" приводит ряд иностранных компаний, занимающихся поставкой вооружения для ВСУ. Одна из них – "AKM GROUP-CZ, as", которая якобы "попала в международный скандал, а в рамках следствия в Чехии было арестовано 38,8 млн долларов, которые были переведены компании из Украины".

В то же время, как официально сообщили в "AKM GROUP-CZ, as", это утверждение не соответствует действительности из-за того, что "по состоянию на 20.02.2024 года (дата публикации статьи Лапина), равно как и на дату 05.10 .2023 года (дата публикации на которую ссылается автор) счета компании "AKM GROUP-CZ, as" не находились под арестом. Также в отношении компании не ведутся никакие расследования, ни уголовные производства ни на территории Чешской Республики, ни в одной стране мира". Она не находится под специальными экономическими санкциями и другими ограничительными мерами Украины и дружественных стран, которые применили санкции в РФ и Беларусь.

Действительно, весной 2023 года, в связи с недоразумением с чешским банком, безосновательно не выполнявшим платежные поручения "AKM GROUP-CZ. AS" действительно проводилась проверка, но по ее результатам уже к началу лета того же года, чешской полицией отменены все ограничения со счетов "AKM GROUP-CZ, as".

Следует отметить, что негативное отношение отдельных иностранных банков, которые отказываются проводить платежные операции, связанные с поставками вооружений или другой военной техники, предназначенной для ВСУ, были не единичными и возникли не только у "AKM GROUP-CZ, as". Подтверждение тому письмо от президента Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Чешской Республики в адрес уже эксминистра обороны Украины Алексея Резникова. В котором говорится, что подобная ситуация произошла и с другими чешскими компаниями.

Не винтовка, а "Снайперский комплекс"

Одно из основных обвинений, о котором идет речь в материале Игоря Лапина – неэффективность вооружения, которое компания поставляла для украинской армии.

В статье указывается, что "28.11.2022г. между МО Украины и компанией "AKM Group-CZ" был заключен контракт №403/1/22/349 на поставку 500 ед. винтовок "CZ TSR" в калибре .308 WIN (7,62x51mm) (с ручным перезаряжанием, bolt action) с дальностью ведения эффективного огня 500-800 м".

Действительно, договор с таким номером заключался, дата и количество товара соответствует действительности. Но другая информация в этом утверждении выглядит несколько иначе. Потому что "AKM GROUP-CZ, as" поставляла не "снайперскую винтовку калибра 308.Win", а что очень важно - "Снайперский комплекс на базе снайперской винтовки CZ TSR калибра 308.Win". И это очень важный момент, ведь непосредственно комплекс состоит из 22 комплектующих, что, как говорится, две большие разницы.

Следует отметить, что комплектующие производятся восемью разными производителями из шести стран мира. Эти процессы также являются одной из составляющих ценообразования снайперского комплекса.

Проверка комплекса провело министерство обороны

В статье извращаются и факты, касающиеся технических характеристик оружия. Мол, "дальность ведения эффективного огня 500-800 м". В то время как согласно данным технической документации производителя CZ TSR всемирно известной компании - Ceska Zbrojovka, as, дальность ведения эффективного огня равна 800 метрам и 1000 метрам, с использованием специального снайперского патрона.

Также следует отметить, что представителями министерства обороны были проведены тестовые и практические стрельбы с целью проверки ТТХ, заявленных производителем. Заявленная дальность эффективного огня в 1000 метров снайперским патроном была подтверждена.

В ходе практического тестирования произведены стрельбы (без использования станка) на дистанции до 1000 метров включительно. Во время которых поломок и технических отказов не произошло. Отличий от заявленных производителем тактико-технических характеристик не обнаружено.

После проверки комплектности снайперского комплекса представителями МО были пересмотрены и внесены изменения в некоторые позиции комплектования изделия. Так, изменен "состав одиночного и группового ЗиП, внесены изменения в комплект принадлежностей для чистки и обслуживания винтовки (добавлены вешары, пластиковые ерши, динамометрические отвертки с наборами бит)". Учитывая то, что в разрезе договора изменить цену было невозможно, -CZ, as" приняла решение передать эти позиции безвозмездно.

В настоящее время эти снайперские комплексы с существующим NATO Stock Number - NSN 1005-16-008-9211, используются спецподразделениями Чехии и Польши.

Следует отметить, что в связи с тем, что в официальное информационное поле попала конфиденциальная информация о контракте заключенного между AKM GROUP - CZ, as и МО, адвокат компании Симон Месропян обратился с официальным запросом в МО предоставить информацию по самым актуальным вопросам. На момент публикации материала ответ от министерства обороны в адрес адвоката компании Симона Месропяна не поступил.

Мнение специалиста

Офицер группы подготовки командования снайперов морской пехоты ВМС ЗСУ, позывной "Равин":

В этом снайперском комплексе, скажем так, полная и адекватная комплектация. В нем присутствует один из топовых прицелов, которыми пользуются снайперы и спортсмены. И в целом по всей комплектации он приближен к тем тревожившим нас требованиям.

Эта винтовка может очень хорошо в определенных условиях выполнять основные задачи. При навыках можно до 800 метров эффективно стрелять. На полигоне мы "закрыли" и 1000 метров.

Что касается ее использования, то под определенную задачу, например, мы сядем в жесткую оборону и пойдет окопная война, то эта винтовка будет в приоритете. Она точнее полуавтоматического оружия.

Что не так с ценой?

Одна из главных претензий по адресу "AKM GROUP-CZ, as", о которой говорится в статье "Ненужные винтовки…" – цена поставленного вооружения.

Стоимость закупки – 5 млн. евро, то есть 10 000 евро за 1 винтовку. Сразу в глаз бросается столь "равненькая" цена за снайперскую винтовку, такое нечасто увидишь в спецификациях", - говорит автор.

Вместе с тем, как нам сообщили в компании, ситуация другая. Во-первых, "AKM GROUP-CZ, as" поставляла не "снайперскую винтовку", а "Снайперский комплекс на базе снайперской винтовки CZ TSR калибра 308.Win" (мы уже отмечали, что он состоит из 22 комплектующих). Его стоимость равнялась 10 130 евро за комплекс.

Еще раз подчеркиваем - министерство обороны Украины заказало у "AKM GROUP-CZ, as" - 500 единиц "Снайперских комплексов CZ TSR .308 Win, на базе снайперской винтовки CZ TSR калибра 308.Win" (состоит из 22 комплектующих), а не " голую" винтовку, о которой говорится в материале экснардепа.

Относительно стоимости исключительно винтовки, то диапазон цены, который можно найти в свободном доступе равен от 5799 до 6847 евро, и это без налогов и без дополнительных комплектующих, с которыми осуществила поставки "AKM GROUP-CZ, as", а именно без учета стоимости прицела, крепления и сошки, глушителя и других 22 составляющих снайперского комплекса.

Завершая тему цены. Мы провели собственное исследование стоимости полностью укомплектованного снайперского комплекса с помощью открытых источников. По нашим подсчетам общая стоимость комплекса, без затрат на транспортировку, таможню, складские расходы, расходы на комплектацию и другие сопутствующие расходы может составлять: от 12 433,56 евро до 15 511,56 евро.

О восстановленных патронах, которых не было

Последний пункт списка претензий к "AKM GROUP-CZ, as" со стороны автора статьи Лапина – патроны. Вот цитата: "В июне 2023 года государственный специмпортер под управлением ГУР "Спецтехноэкспорт" обратился в адрес Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины с предложением осуществить поставки восстановленных патронов калибра 8,6х70 мм производства (от Lot). cz через уже известную нам "AKM-GROUP CZ"".

В то же время, как отмечают в компании, она не имела сотрудничества со "Спецтехноэкспортом" или МО Украины, в результате которой бы предлагались или были поставлены восстановленные патроны калибра 338. Этот факт подтверждают и в "Спецтехноэкспорте", отмечая, что "AKM GROUP -CZ, as" "не поставляла какие-либо товары для компании на платной основе в течение 2023 года и никогда не предлагала поставлять "восстановленные" снайперские патроны 338 калибра".

В процессе подготовки этого материала появилась информация, что в связи с острой нехваткой патронов, компания "AKM GROUP-CZ, as", по контракту от 2024 года и по просьбе компании "Спецтехноэкспорт" и Национальной полиции Украины, в авральном режиме и без предварительной предоплаты, поставила "Спецтехноэкспорту" 1,5 млн патронов, которые сразу же были отправлены бойцам на передовую.

Кому выгодно?

Если подытожить все имеющиеся факты относительно атаки на "AKM GROUP-CZ, as", то возникает логичный вопрос – какова же действительная цель статьи, в которой представлена искаженная и недостоверная информация и не подтверждены факты? Кому и зачем выгодно распространять такого рода компрометирующую информацию по отношению к поставщикам вооружения украинской армии? Ведь в условиях войны разрушение хорошо отлаженных завязок поставок военного оборудования и оружия приводит к негативным последствиям для армии. В первую очередь, страдают ребята на фронте, вовремя не получающие крайне необходимое военное оружие.

Большие негативные последствия такая информационная война имеет и для поставщиков, ведь прекращены оплаты за заказ и последующие поставки. Поэтому вряд ли такое развитие событий выгодно государству Украины. Более похоже на часть гибридной войны по дискредитации постоянных поставщиков оружия для защиты нашей страны.

Сегодня жертвой нападения стала компания "AKM GROUP-CZ, as", а уже завтра это может быть следующий поставщик вооружения, что опять же, подчеркиваем, может привести к крайне негативным последствиям для обеспечения фронта.