'Информационный повод, а не цель': в DeepState объяснили, для чего оккупантам Работинский выступ

Российские оккупационные войска продолжают давить на Роботинский выступ на Запорожском направлении, однако для врага захват этой территории является больше информационным поводом, чем стратегической целью. Армия РФ теряет там много своих захватчиков.

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Пытаясь любой ценой оккупировать выступ в Работино, россияне хотят информационно показать, как они поступили с результатами контрнаступательных действий Сил обороны Украины. Об этом сказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире канала "Эспрессо" в пятницу, 28 июня.

"Они отметили, что надо срезать Работинский выступ любой ценой. Мы видим, сколько жизней отдают оккупанты, чтобы информационно показать, как они поступили с результатами контрнаступательных действий. Это их посыл – бестолково класть своих людей, чтобы в новостях потом рассказать про это", – отметил аналитик.

В то же время, по его словам, у ВСУ есть средства, которые могут наносить поражение по оккупантам на трассе, пролегающей в районе захваченного Токмака.

"Поражения наносятся, как только есть возможность – скопление, сосредоточение, логистика и тому подобное. То есть здесь нужно действовать в зависимости от приоритета. Работинский выступ для россиян является более информационным поводом", – считает Погорелый.

По его словам, в целом ситуация у Роботиного остается динамичной. Враг пытается продвигаться не только в районе Роботино, но и возле Новопрокоповки и Вербового, и постоянно ищет слабые места в обороне ВСУ.

"Это сплошная динамическая зона, где враг пытается постоянно лезть атаками, даже по несколько человек из пехоты, закрепляться в развалинах, которые они сравняли с землей. Там очень сложно где-то спрятаться. ВСУ сразу ищут их дронами, наносят поражение и уничтожают", – добавил Погорелый.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко сказал, что россияне распространяют информацию, якобы выступление в Работино "срезано", а само село находится под "контролем" войск РФ. Ситуация в этом районе действительно напряженная: идут постоянные бои, у врага иногда есть локальные продвижения, но о захвате села речь не идет.

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