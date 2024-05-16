'Штурмы регулярные': Коваленко объяснил ситуацию по Работино, о захвате которого заявляли оккупанты

Российская пропаганда сейчас распространяет информацию, якобы выступ в Работино "срезан", а само село находится под "контролем" войск РФ. Ситуация в этом районе действительно напряженная: идут постоянные бои, у врага иногда есть локальные продвижения, но о захвате села речь не идет.

Об этом в подкасте OBOZ.Talk рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что этот населенный пункт для россиян действительно очень важен в вопросах возвращения контроля над работинским выступом, которое мешает им расширить деятельность на всем Ореховском направлении.

По его словам, российские пропагандисты еще с февраля 2024 года ежемесячно заявляют о "взятии" Работино. Однако здесь речь идет не о захвате, а только о случаях, когда во время штурмовых действий оккупантам действительно удалось закрепиться на отдельных участках.

"Я бы сказал зацепиться на южной окраине села. Но одно дело, когда ты просто вошел, а совсем другое, когда оттуда уже никогда не выйдешь. Одна из таких локаций – работинская школа, которая находится в этой серой зоне", – отметил Коваленко.

Он объяснил, что россияне во время активных боевых действий заходят на южные окраины села (а точнее того, что от него осталось), "закрепляются" в здании школы, а затем ВСУ их там уничтожают.

"В принципе, после того, как они докладывают, что контролируют село, они уже не контролируют ничего", – говорит эксперт.

В то же время он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная: россияне постоянно отрабатывают авиацией и артиллерией. Регулярные штурмы для врага тоже принципиальны в вопросе попыток взять Работино.

"И потому давить и заранее заявлять о захвате этого села они будут и дальше", – объяснил ситуацию Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук тоже назвал фейком заявления российских пропагандистов о захвате Работино. Он подчеркнул, что село до сих пор находится под контролем ВСУ.

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