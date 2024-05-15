Работино под контролем ВСУ: Силы обороны юга опровергли российский фейк об оккупации поселка

Армия страны-оккупанта продолжает грезить воображаемыми победами на линии фронта. В этот раз пропагандистские СМИ сообщили о захвате села Работино на Запорожском направлении.

Впрочем, как сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, эти заявления россиян являются фейком. Поселок до сих пор находится под контролем ВСУ.

Отмечается, что враг так и не добился успеха на этом направлении, несмотря на свои многочисленные штурмы.

"Российские пропагандистские паблики снова распространяют фейк по поводу якобы захвата силами армии так называемой Российской Федерации населенного пункта Работино... Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", – сообщил Плетенчук.

Он добавил, что несмотря на многочисленные штурмы этого населенного пункта (за прошедшие трое суток таких произошло семь), враг не добился успеха в этом направлении.

"Продолжается оборона поселка. Военные делают все необходимое, чтобы враг и дальше не имел успеха. В результате штурмов он был вынужден отойти, понеся потери", – резюмировал ситуацию Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. По состоянию на 13:30 оборонные действия продолжались в северных и северо-западных окрестностях города.

Ранее в районе Волчанска исчезли два волонтера. Очевидцы рассказывают, что их расстреляли российские военные, один из мужчин может быть ранен, но еще жив. Кроме того, полицейские в Волчанске зафиксировали другие преступления россиян в отношении гражданского населения в городе.