Выжженная земля и разбросанная техника РФ: Роботино, которое уничтожили оккупанты, показали из дрона. Видео

После освобождения села Роботино в Запорожской области, оно постоянно находится под обстрелами оккупантов. Сейчас этот населенный пункт захватчики фактически стерли с лица земли и только развалины напоминают о его прошлом существовании.

Видео, снятое с дрона "Mavic" 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан", опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале. Земля в Роботино вся покрыта воронками от бомб, вокруг трупы и уничтожена российская техника.

После постоянных обстрелов врага от домов в населенном пункте остались только руины.

Однако военнослужащие Нацгвардии продолжают выполнять свои обязанности, сдерживая наступление противника.

"Успешными действиями гвардейцев были остановлены десятки штурмов и превращено в металлолом их технику", – отметил Пивненко.

Ранее сообщалось, что утром, 8 мая, в сети появилась информация о том, что оккупационная армия якобы захватила Роботино Запорожской области, а Силы обороны оттуда отошли. По сути бои в районе этого населенного пункта продолжаются, подтверждения о захвате врагом села нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области войска Российской Федерации продвинулись в пределах села Роботино. Некоторые военкоры противника заявили, что Силы обороны Украины пытаются контратаковать и отбросить оккупантов в окрестности населенного пункта.

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