'Бои продолжаются': в Силах обороны опровергли информацию о захвате россиянами Работино в Запорожье

Утром, 8 мая, в сети появилась информация о том, что оккупационная армия якобы захватила Работино Запорожской области, а Силы обороны оттуда отошли. По сути бои в районе этого населенного пункта продолжаются, подтверждения о захвате врагом села нет.

Об этом заявил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости". Он рассказал о ситуации на Запорожском направлении, в частности в Работино и о том, какие силы враг прилагает, чтобы выровнять это выступление, которое украинские защитники уволили прошлым летом.

По словам Плетенчука, в Работино вчера, 7 мая, был штурм, сегодня утром враг тоже вел наступательные действия.

"В Старомайорском было больше штурмов. Однако враг не добился успеха, отступил с потерями, и там ситуация на сегодняшний день на утро оставалась стабильной. Но уже к утру продолжались бои", – сообщил Плетенчук.

Он также прокомментировал информацию о захвате Работино россиянами.

"Из утреннего сведения, которое я изучал, позиции оставались под нашим контролем, поэтому подтвердить подобную информацию пока я точно не могу", – сказал Плетенчук.

Напомним, Силы обороны Украины освободили село Роботино в Запорожской области от российских оккупантов в августе 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, а также в районе Старомайорского Донецкой области. Самыми горячими направлениями фронта остаются Авдеевское и Бахмутское.

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