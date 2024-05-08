За сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения, поражен пункт управления врага и состав ГСМ – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами. Защитники Украины нанесли очередные потери врагу, поразив самоходный миномет 2С4 "Тюльпан", пункт управления, состав ГСМ и 5 районов сосредоточения личного состава противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook 8 мая. Самыми горячими направлениями остаются Авдеевское и Бахмутское.

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