Силы обороны имеют определенные успехи: в ОСГВ 'Хортица' рассказали об обстановке на Лиманском направлении

На Лиманском направлении Силы обороны Украины имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества. Нашим военным удалось несколько улучшить свое тактическое положение.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" подполковник Назар Волошин. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 7 мая.

"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении мы имеем определенные успехи сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактическое положение", – сказал Волошин.

Он также рассказал о ситуации вокруг города Часов Яр Донецкой области. Армии врага в населенном пункте нет, Силы обороны полностью контролируют обстановку. Активные боевые действия на этом направлении продолжаются и днем, и ночью, никаких территориальных успехов за последние дни оккупанты не имели.

"Противник прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией. Оккупанты всячески пытаются получить господствующие высоты, на которых размещен Часов Яр, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать следующие населенные пункты, а это Константиновка, Дружковка и Краматорск", – сообщил спикер.

Волошин добавил, что враг прорывается к магистрали Покровск – Константиновка, противник может ее обстреливать. "Есть определенная опасность, но сейчас опасно на всей восточной Украине, потому что там все простреливается врагом и артиллерией, и минометами, и авиацией", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на Лиманском направлении ситуация остается напряженной, так как давление со стороны войск страны-агрессора РФ не прекращается. Оккупанты используют пехотные штурмы, чтобы продвинуться к селу Терны.

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