Россияне идут в атаки под угрозой расстрела: в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении

На Лиманском направлении ситуация остается напряженной, так как давление со стороны войск страны-агрессора РФ не прекращается. Оккупанты используют пехотные штурмы, чтобы продвинуться к селу Терны.

Об этом в эфире проекта "Суспільне. Студія" рассказал начальник службы по связям с общественностью, офицер 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Дибров. Он отметил, что российские солдаты идут в атаки под угрозой расстрела за то, что покинут поле боя.

"Мы находимся в районе города Лиман. Они используют вообще любые возможности, чтобы пересечь нейтральную полосу, то есть добраться поближе к украинским позициям, чтобы начать пехотный штурм. Иногда, где-то в 3 утра выходит группа российских военных и очень быстро пересекает нейтральную полосу", – говорит Дибров.

По его словам, на Лиманском направлении армия РФ, пытаясь продвигаться вперед, проводит пехотные штурмы с использованием бронетехники, а также применяет артиллерию всех калибров и авиацию.

"Последние две недели такое впечатление, что российские военные получили команду любой ценой, возможно, до какой-то даты, до 9 мая, например, добиться успехов. И поэтому в последние дни мы чувствуем постоянное ежедневное давление со стороны армии РФ", – отметил военный.

За минувшие сутки на Лиманском направлении Силы обороны отразили девять атак противника, совершенных им при поддержке авиации.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Лиманском направлении россияне пытаются штурмовать село Терны пехотой, усиленной бронетехникой. На некоторых участках происходит от трех до пяти таких атак.

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