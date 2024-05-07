'Никакого оккупанта в городе нет': в подразделении Kraken рассказали об обстановке в Часовом Яру. Видео

Подразделение активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken защищает Часов Яр – еще один символ отваги и стойкости украинской армии. Разведчики уже месяц стоят на защите города, и сообщают, что "ни одного оккупанта в городе нет".

"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных. Враг пытается продвигаться по разным направлениям", – отметили в подразделении.

Kraken поделился кадрами боевых действий, эвакуации раненых и показал вид на разрушенный город из дрона. Разведчики назвали действия украинских воинов "обычной работой современных Героев".

Спецподразделение Kraken – отдельное разведывательно-диверсионное подразделение ГУР МО Украины. Оно сформировано из ветеранов полка "Азов", офицеров ГУР и добровольцев еще в марте 2022 года в Харькове. В настоящее время подразделение состоит из пяти батальонов и имеет численность полка.

Подразделение названо в честь мифического гигантского чудовища Кракена, несущего смерть врагам. По мнению руководителя ГУР Кирилла Буданова, Kraken является "одним из самых боеспособных подразделений" в Украине.

При участии спецподразделения Kraken были освобождены Ольховка, Лесное, Русская Лозовая, Питомник, Белогоровка, Вербовка, Балаклея, Бородоярское, Морозовка, Савинцы, Довгаловка, левобережная часть Купянска, Подолы, Купянск-Вушников, Купянск-Вузловой, Кисловку, Котляровку. Также подразделение участвовало в боях за Харьков, Дементиевку, Старый Салтов, Граково, Железнодорожное, Кутузовку, Большие Проходы.

Как сообщал OBOZ.UA, активные боевые действия продолжаются днем и ночью, однако " ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку " и за прошедшую неделю это не изменилось. Хотя и роспропаганда периодически вбрасывает информацию, что оккупанты якобы вошли в город.

Ранее в ВСУ заявили: российские оккупационные войска пытаются захватить Часов Яр, чтобы в перспективе развить свое наступление в Донецкой области. Без контроля над этим городом ВС РФ не смогут продвинуться дальше, на Краматорск и Константиновку.

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