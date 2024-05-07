"Ситуация не изменилась": в ВСУ рассказали, контролируют ли российские военные Часов Яр

Силы обороны Украины контролируют обстановку вокруг Часового Яра на Донетчине. Российских захватчиков в городе нет.

Об этом, выступая в "Єдиних новинах" 6 мая, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он сказал, что активные боевые действия продолжаются днем ​​и ночью, однако "ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку" и за прошедшую неделю это не изменилось.

По словам Волошина, роспропаганда периодически делает вбросы информации, что оккупанты якобы вошли в город. Однако, по словам военного, в последние дни территориальных успехов у противника не было.

"Вражеской российской армии в городе нет", – подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица".

Также он утверждает, что защитники Украины не подрывали мост через канал Северский Донец – Донбасс.

"Напротив, наши подразделения отстраивают тот мост, чтобы иметь пути сообщения. И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал fpv-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и на том направлении", – заявил Волошин.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ВСУ заявили: российские оккупационные войска пытаются захватить Часов Яр, чтобы в перспективе развить свое наступление в Донецкой области. Без контроля над этим городом ВС РФ не смогут продвинуться дальше, на Краматорск и Константиновку.

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