Почему для оккупантов критически важен Часов Яр: в ВСУ дали объяснение

Российские оккупационные войска пытаются захватить Часов Яр, чтобы в перспективе развить свое наступление в Донецкой области. Без контроля над этим городом ВС РФ не смогут продвинуться дальше, на Краматорск и Константиновку.

Об этом сообщил Олег Калашников, офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича. Он выступил в эфире телемарафона "Єдині новини" утром в воскресенье, 5 мая.

Ведущий эфира отметил: Часов Яр – это господствующая высота в регионе. Он спросил, возможно ли, теоретически, активное движение оккупантов вперед на этом участке без контроля над Часовым Яром.

"Нет, не возможно. На данном направлении, на локациях Константиновского, Краматорского направлений, на сегодняшний день на этих направлениях невозможно продвижение врага, если Часов Яр будет держаться", – ответил военный.

Калашников добавил, что в последние дни противник продолжает штурмовые действия на восточной линии фронта в районе Бахмута. Ситуация сложная, но Силы обороны держатся.

Оккупанты максимально используют личный состав. Механизированную составляющую они берегут больше, чем людей.

Как ранее писал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение 4 мая на Бахмутском направлении наши воины отбили 12 вражеских атак. Всего в Украине в тот день произошло 95 боевых столкновений.

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