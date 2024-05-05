Технику берегут больше, чем пехоту: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ под Бахмутом

Оккупационные войска России не прекращают попыток штурмовать украинские позиции на Бахмутском направлении фронта. В то же время в механизированные атаки враг больше идет пехотой, чем бронетехникой.

Причем речь идет не только о новоиспеченных "мобиках", но и более опытных вояках. Об этом в эфире телемарафона рассказал Олег Калашников – офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича.

По его словам, значительное количество подразделений ВС РФ укомплектовано мобилизованными солдатами, которые даже уже могут не проходить обучение в центрах: их бросают прямо на передовую, в первых рядах штурмовых групп.

Если же российским "мобикам" удается где-нибудь закрепиться, только тогда на эти позиции подтягиваются захватчики с боевым опытом.

"И уже они начинают окапываться и создавать огневой рубеж. Пропаганда у них работает, мозги промываются. И они действительно считают, что лучше умереть, чем попасть в плен", – отметил Калашников.

В то же время подчеркнул, что враг максимально применяет личный состав в штурмах, не жалея и не считая живую силу. Хотя тяжелая техника тоже используется в атаках, ее оккупанты стараются больше беречь.

"Да, враг производит от 10 до 12 тысяч выстрелов по линии фронта, однако это не то количество, которое нужно для активных штурмовых действий", – отметил пресс-офицер, добавив, что чаще и активнее россияне применяют сбросы КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце апреля военные отметили, что оккупанты сменили тактику на Бахмутском направлении. В частности, они стали вести не точечные, а уже комбинированные штурмы с наступлениями широким фронтом.

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