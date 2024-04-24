"Пытаются наступать широким фронтом": военный рассказал, как оккупанты сменили тактику на Бахмутском направлении. Карта

На Бахмутском направлении (Донецкая область) оккупационные силы Российской Федерации изменили тактику. Они атакуют уже не точечно, а комбинируют способы штурмов и пытаются наступать широким фронтом.

Об обстановке 24 апреля в эфире "Єдиних новин" рассказал Владимир Назаренко, офицер артиллерии четвертой бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". В прошлом году противник чаще применял мясные, конвейерные штурмы, используя наемников.

"Враг их не жалел, их просто отправляли на утилизацию. Сейчас враг комбинирует различные тактики, пробует наступать широким фронтом", – сказал Назаренко.

На восточном направлении российские захватчики так или иначе пытаются продвигаться на десятки, до сотни километров линии боевого столкновения.

По сравнению с прошлым годом ВС РФ используют больше бронетехники, БПЛА и высокоточных снарядов. От тактики малых групп продвижения (по несколько человек для прикрытия, штурма, зачистки и эвакуации) оккупанты не отказались.

"С легкой бронетехникой, десантом, танками. Враг продолжает применять тактику огневого вала", – добавил защитник Украины.

Фиксируются активные обстрелы из артиллерии, а также авиации россиян. Как сказал Назаренко, российская армия "в этом совершенствуется". "Поэтому в этих условиях мы должны иметь лидерство в технологиях", – отметил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 23 апреля, на Бахмутском направлении наши воины за сутки успешно отбили 21 атаку оккупантов.

– Украина готовится к большому наступлению РФ, которое государство-агрессор планирует на конец мая – начало июня. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль рассчитывает взять под контроль Часов Яр на Донетчине до 9 мая.

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