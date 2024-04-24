За сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение, поражена наземная станция управления БПЛА противника – Генштаб

Наши военные продолжают наносить урон вражескому войску как в человеческих ресурсах, так и в технике, истощая противника вдоль всей линии фронта. Так, за прошедшие сутки авиация Вооруженных Сил нанесла удар по 17 районам, где сконцентрирован личный состав, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили 1 наземную станцию управления БПЛА оккупантов, один район, где сконцентрировано вооружение и военная техника и два района, где сосредоточен личный состав. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также защитники нанесли удар по одному средству ПВО и трем важным объектам врага.

Всего за прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Противник совершил 5 ракетных и 77 авиационных ударов, а также 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и местностям, где проживает наше население.

За последние сутки авиационные удары были направлены на следующие населенные пункты: Гремяч (Черниговская область); Купянск, Глушковка, Белогоровка (Луганская область); Ивановка, Северное, Очеретино, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Селидово, Карловка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное, Красногоровка и Победа (Донецкая область), а также Крынки (Херсонская область).

Более 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях оказались под обстрелами артиллерийского огня.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях вражеское военное присутствие сохраняется в приграничных районах, при этом оккупанты проводят диверсионную деятельность с целью воспрепятствовать переброске наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении было зафиксировано пять атак противника на наши позиции в районе населённого пункта Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 19 атак в районах населенных пунктов Грековка и Невское в Луганской области, а также Терны и Ямполевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска Украины успешно отбили 21 атаку в таких населенных пунктах как Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка в Донецкой области, где оккупанты пытались при поддержке авиации улучшить свои тактические позиции.

На Авдеевском направлении защитники отбили 21 атаку в районах Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское в Донецкой области, где противник стремился вытолкнуть наши войска с занимаемых позиций.

На Новопавловском направлении ЗСУ продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного в Донецкой области, где при поддержке авиации враг 24 раза пытался прорвать линию обороны.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского в Донецкой области и Роботиного в Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает попытки вытеснить наши подразделения с плацдармов на левом берегу Днепра. В частности, за минувшие сутки он при поддержке авиации совершил три неудачных атаки на наши позиции в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля войска России били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и тяжелой артиллерию. Под удар попали Никополь, Мировская и Марганецкая общины, в результате обстрела повреждены предприятие, агрофирма и линии электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал усиление обстрелов украинских логистических центров и складов западного оружия. В ISW считают, что оккупанты усилят атаки беспилотниками и ракетами в ближайшие недели перед ожидаемым поступлением помощи от США, призванной облегчить дефицит ракет ПВО в Украине.

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