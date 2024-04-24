Оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждены предприятия и линии электропередач

В ночь на 24 апреля войска России били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Под удар попали Никополь, Мировская и Марганецкая громады, вследствие обстрела повреждены предприятие, агрофирма и линии электропередач.

Люди, к счастью, не пострадали. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, из-за ударов окупантов без света осталась часть абонентов.

Кроме того, вечером из-за атаки FPV-дронами в Никопольском районе изувечен частный дом и хозяйственное сооружение.

Руководитель Днепропетровщины призвал население не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 23 апреля войска РФ также били по Днепропетровщине. В Днепровском районе вследствие обстрела ракетами есть раненые. В Никопольском районе люди пострадали из-за ударов разными видами вооружения.

– В ночь на среду оккупанты ударили ракетами по Харькову. Там есть прилеты по гражданской инфраструктуре.

– Утром 24 апреля враг атаковал Одессу. В городе прогремели взрывы, поднялся дым, часть населения осталась без света.

– Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал ужесточение обстрелов украинских логистических центров и складов западного оружия. В ISW считают, что оккупанты усилят атаки БПЛА и ракетами в ближайшие недели перед ожидаемым поступлением помощи от США, призванной облегчить дефицит ракет ПВО в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!