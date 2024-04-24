Шойгу 'анонсировал' усиление ударов по Украине: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями, и назвали цель Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия намерена усилить свою ударную кампанию, чтобы нарушить украинское материально-техническое обеспечение. Он спрогнозировал, что российские войска увеличат обстрелы против украинских логистических центров и складов западного оружия.

Об этом Шойгу заявил во время выступления на коллегии минобороны (МО) России 23 апреля, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Войска России, вероятно, увеличат обстрелы беспилотниками и ракетами в ближайшие недели с целью нанесения максимального ущерба украинской инфраструктуре и оборонно-промышленной базе.

В частности, удары могут усилиться перед ожидаемым поступлением помощи со стороны США, которая должна облегчить критическую нехватку ракет ПВО в Украине.

Российские войска уже нанесли сильные удары по энергетической инфраструктуре Украины во время ракетных ударов и ударов беспилотников в марте и апреле 2024 года. Они воспользовались уже ослабленными системами украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить электросеть Украины и нанести длительный ущерб военным возможностям и морали граждан.

В то же время, аналитики отмечают, что акцент Сергея Шойгу на ударах по украинской логистике свидетельствует о возможном изменении приоритетов российских войск. Эти атаки могут быть направлены на транспортную инфраструктуру, логистику и военные складские объекты Украины.

В воскресенье 19 апреля российские войска нанесли сильные удары по транспортной инфраструктуре Украины в Днепропетровской области. По определенным отчетам, российские войска могут планировать воспроизведение и усиление этих атак в ближайшие недели с целью перекрытия украинских наземных линий связи.

Военное руководство России может рассчитывать, что скоординированные усилия по перехвату ограничат способность Украины эффективно распределять живую силу и материальные ресурсы на критических участках фронта и задержат улучшение возможностей, которые обеспечат украинским силам получение помощи по безопасности от США.

Ранее сообщалось, что в рамках воздушной атаки на Украину в ночь на 23 апреля россияне применили новую тактику. Они запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по несколько единиц с разной периодичностью, чтобы усложнить борьбу с ними.

Напомним, что Греция, вероятно, передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot при предоставлении ей "гарантий" США относительно угрозы со стороны Турции и пакета финансовой компенсации. Речь идет о последней модификации зенитного ракетного комплекса – Patriot PAC-3, предназначенной для поражения и уничтожения баллистических ракет.

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