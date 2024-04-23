Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Греция, вероятно, передаст Украине систему противовоздушной обороны Patriot при условий предоставления ей "гарантий" США относительно угрозы со стороны Турции и пакетом финансовой компенсации. Речь идет о последней модификации зенитного ракетного комплекса – Patriot PAC-3, предназначенной для поражения и уничтожения тактических баллистических ракет.

Об этом сообщает греческая газета Рronews, ссылаясь на источники. ЗРК Patriot, который, как ожидается, передадут Украине, вероятно, является одним из двух, развернутых в Афинах.

Второй комплекс, возможно, также будет передан Украине.

Источники газеты в правительстве Греции уверяют, что США предоставили "гарантии" на весь срок передачи Patriot для безопасности страны относительно угрозы нападения Турции, не поясняя, какие именно "гарантии" предлагаются.

Возможно, США заменят ЗРК в случае уничтожения, либо Афины получат компенсацию из американского пакета помощи Украине на 61 млрд долларов, допускает издание.

По словам источников, передаче Patriot Украине произойдет по аналогии с поставкой Саудовской Аравии, когда США взяли на себя значительные затраты за своевременную активацию ЗРК, то есть за повторное введение в строй, поскольку системы ПВО не работали или недостаточно функционировали из-за отсутствия запчастей.

Всего у Греции шесть комплексов Patriot, один из которых был передан Саудовской Аравии.

Patriot PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 ) – один из последних вариантов модернизации известного ЗРК Patriot, предназначенный для перехвата боеголовок тактических баллистических и крылатых ракет, в том числе выполненных с использованием технологии "стелс".

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Financial Times, в ЕС и НАТО оказывают давление на Грецию и Испанию, чтобы те поделились с Украиной дополнительными системами ПВО. На вооружении этих стран есть, в частности, Patriot и С-300.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что союзники взяли на себя конкретные обязательства поставить Киеву больше систем ПВО. По его словам, НАТО ведет переговоры по этому вопросу с "некоторыми конкретными странами".

– В Швеции заявили о готовности передать Украине дополнительные Patriot и другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" от российских обстрелов.

– 13 апреля Германия объявила о немедленной передаче Украине дополнительного Patriot из-за усиления российских атак, а 17 апреля правительство страны объявило о начале "новой" инициативы по предоставлению Киеву систем ПВО.

– 18 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО может дополнительно предоставить Украине шесть комплексов Patriot.

– Президент Владимир Зеленский заявлял, что для защиты неба Украине нужно всего 50 батарей Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!