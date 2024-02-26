Оккупанты пытаются продвинуться в районе Работино, но получают отпор от ВСУ: в ISW оценили ход боев. Карта

В Запорожской области войска Российской Федерации продвинулись в пределах села Работино. Некоторые "военкоры" противника заявили, что Силы обороны Украины пытаются контратаковать и отбросить оккупантов к окраинам населенного пункта.

О локальных наступательных операциях врага в западной части Запорожской области сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Информация (по состоянию на 25 февраля 2024 года) была опубликована на сайте аналитического центра.

Один из известных прокремлевских военных блогеров заявил, что ВС РФ атакуют и продвигаются в восточной и северной части Работино. Другие российские источники сообщали о тяжелых боях в селе и вокруг него.

В РФ также утверждают, что их войска захватили позиции к юго-западу от Вербового (на восток от Работино). ISW пока не обнаружил визуальных подтверждений этого.

По информации российских блогеров, оккупанты активизировались на Каменском участке фронта (около 35 км к северо-западу от Работино), там продолжаются бои.

25 февраля на границе Донецкой и Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные бои, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Источники из Украины и РФ говорили о боях к югу от Золотой Нивы и Новодонецка (оба к юго-востоку от Великой Новоселки) и возле Гуляйполя (45 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Один из известных российских милитаристских блогеров заявил, что ВС РФ создали "ударную группу" на этом направлении, но отметил, что она еще не вступила в активные боевые действия. Вероятно, он имеет ввиду незадействованные тактические резервы противника в этом районе.

Добавим: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что 25 февраля на Запорожском направлении наши воины отбили шесть российских атак в районе Работино и одну – в районе населенного пункта Гуляйпольское.

Как писал OBOZ.UA, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что повторное наступление россиян на Киев на этом этапе вряд ли возможно. На это у армии государства-агрессора не хватит сил.

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