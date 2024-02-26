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Оккупанты пытаются продвинуться в районе Работино, но получают отпор от ВСУ: в ISW оценили ход боев. Карта

Дарья Дурова
War
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Украина и Россия продолжают бои на Запорожском участке фронта

В Запорожской области войска Российской Федерации продвинулись в пределах села Работино. Некоторые "военкоры" противника заявили, что Силы обороны Украины пытаются контратаковать и отбросить оккупантов к окраинам населенного пункта.

О локальных наступательных операциях врага в западной части Запорожской области сообщил американский Институт изучения войны (ISW). Информация (по состоянию на 25 февраля 2024 года) была опубликована на сайте аналитического центра.

Линия фронта в Украине. Карта

Один из известных прокремлевских военных блогеров заявил, что ВС РФ атакуют и продвигаются в восточной и северной части Работино. Другие российские источники сообщали о тяжелых боях в селе и вокруг него.

В РФ также утверждают, что их войска захватили позиции к юго-западу от Вербового (на восток от Работино). ISW пока не обнаружил визуальных подтверждений этого.

По информации российских блогеров, оккупанты активизировались на Каменском участке фронта (около 35 км к северо-западу от Работино), там продолжаются бои.

Линия фронта в районе Работино на Запорожье

25 февраля на границе Донецкой и Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные бои, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Источники из Украины и РФ говорили о боях к югу от Золотой Нивы и Новодонецка (оба к юго-востоку от Великой Новоселки) и возле Гуляйполя (45 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Один из известных российских милитаристских блогеров заявил, что ВС РФ создали "ударную группу" на этом направлении, но отметил, что она еще не вступила в активные боевые действия. Вероятно, он имеет ввиду незадействованные тактические резервы противника в этом районе.

Карта боевых действий
Карта боев в Запорожской области

Добавим: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что 25 февраля на Запорожском направлении наши воины отбили шесть российских атак в районе Работино и одну – в районе населенного пункта Гуляйпольское.

Как писал OBOZ.UA, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что повторное наступление россиян на Киев на этом этапе вряд ли возможно. На это у армии государства-агрессора не хватит сил.

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