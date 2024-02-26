ВСУ отразили штурмы врага на левобережье Днепра и других направлениях, поражены два ЗРК противника – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. За сутки 25 февраля враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На фронте произошло 95 боевых столкновений. Войска РФ продолжают проводить штурмовые и наступательные действия на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 февраля.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 26 февраля захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив баллистические и крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Наши защитники уничтожили 3 ракеты и 9 дронов типа Shahed.

Под авиационным ударом были населенные пункты Ямное, Новая Сечь Сумской области; Веселое Константиновка, Курдюмовка, Майорск, Северное, Железное, Нью-Йорк, Очеретино, Желательное, Бердичи, Ласточкино, Яснобродовка, Нетайлово, Уманское, Водяное, Прасковьевка, Очеретино, Новомихайловка, Владимировка, Урожайное, Старом; Малиновка, Орехов, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении отражены 6 атак противника в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области, где враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Роботино и 1 – в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 3 ракеты и 9 дронов типа Shahed. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о приглашении Украины в НАТО зависит от двух стран. Это Соединенные Штаты Америки и Германия.

Ранее сообщалось, что официальные лица и государственные медиа в России в основном воздерживались от публичного обсуждения второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Вероятно, они пытаются избежать дискуссий относительно неспособности страны достичь заявленных их диктатором военных целей ценой значительных армейских потерь.

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