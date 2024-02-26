От кого зависит приглашение Украины в НАТО: Зеленский назвал две страны

Решение о приглашении Украины в Альянс зависит от двух стран. Это Соединенные Штаты Америки и Германия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции. Она состоялась в воскресенье, 25 февраля, в Киеве.

"На данный момент приглашение зависит, при всем уважении ко всем партнерам, все партнеры, в принципе, поддерживают Украину в предоставлении нам приглашения и все считают, что в будущем Украина будет в Альянсе. Но это решение зависит от США и Германии. Это факт" – заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистки относительно саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам президента, он не видит никаких рисков в приглашении Украины в НАТО.

"Те риски, которые звучат за кулисами, касаются неадекватности реакции российского диктатора на членство Украины в НАТО. Я считаю, что в приглашении рисков нет", – резюмировал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский впервые озвучил потери сил обороны в войне с Россией. По его словам, жизнями за сдерживание российской агрессии и освобождение оккупированных территорий заплатили 31 тысяч украинских воинов.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит пресс-конференция президента Украины. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию события и собрал все детали и заявления Зеленского, сделанные им в ходе общения с украинскими и зарубежными СМИ.