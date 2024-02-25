Зеленский впервые сказал, сколько украинских военных погибли в войне против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил потери сил обороны в войне с Россией. По его словам, своими жизнями за сдерживание российской агрессии и освобождение оккупированных территорий заплатили 31 тысяча украинских воинов.

Глава государства подчеркнул: несмотря на то, что количество погибших защитников не такое, как убеждают российские пропагандисты и Кремль, для Украины гибель стольких воинов является чрезвычайно высокой ценой. Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции в Киеве 25 февраля.

"Каждый человек – это большие потери для нас, очень большие потери. 31 тысяча военных украинцев погибла в этой войне. Не 150 тысяч, что лжет Путин со своим лживым окружением. Но это большая потеря для нас", – подчеркнул президент.

Он также уточнил данные о количестве ликвидированных россиян за два года полномасштабной войны: они почти в шесть раз превышают безвозвратные потери Украины.

"Россиян погибло 180 тысяч. До 500 в сумме с ранеными. Украинцев 31 тысяча и для нас это очень больно", – отметил Зеленский.

В то же время он не стал называть цифры о количестве раненых и пропавших без вести защитников.

"Я не скажу, сколько раненых, потому что россияне поймут, сколько людей ушли с поля боя. Есть еще пропавшие без вести. Десятки тысяч погибших на временно оккупированных гражданских территориях", – подытожил глава государства.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит пресс-конференция президента Украины. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию события и собрал все детали и заявления Зеленского, сделанные им в ходе общения с украинскими и зарубежными СМИ.