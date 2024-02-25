'У нас нет альтернативы победе над РФ': все детали пресс-конференции Зеленского. Онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, дает большую пресс-конференцию. Он уже прокомментировал вероятность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и что нужно нашему государству для победы.

Також глава государства рассказал, как он сам изменился и изменил свою коммуникацию с украинцами во время войны. Трансляцию можно посмотреть на Yutube-канале "Суспільне новини".

"Нет альтернативы у Украины и украинцев, чем завоевать себе безопасность", – подчеркнул украинский лидер.

О дальнобойном оружии

"По ATACMS на 300км, мы понимаем для чего они, РФ также понимает, работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: нахожусь в позитиве он недавнего ответа партнеров", – сказал Зеленский.

О помощи Франции

Вскоре в Украину приедет президент Франции Эммануэль Макрон, однако президент не уточнил дату по безопасности.

О помощи США

Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив, потому что иначе я вообще не понимаю, в каком мы с вами мире.

Они знают наш запрос.

Появилась серьезная конкретика по поводу денег.

Когда мы говорим о помощи, мы должны понимать, что все эти деньги – это оружие и нужно понимать, что это вопрос не резерва финансового, это оружие. И потому вы понимаете, какой будет результат – мы будем ослаблены на поле боя. Не могу вам сказать, что будет (если США не выделят помощь до конца месяца. – ред). И тут у меня нет резерва, у нас есть оружие, то, какое есть. Будем искать другие возможности.

О польско-украинских отношениях

Любые выборы в Польше, любая пришедшая команда не изменит политический вектор. Мы благодарны польскому обществу, которые с самого начала на нашей стороне.

Использовать Украину как давление на политические институты несправедливо.

Если шаги по решению проблемы с Польшей не найдутся, мы будем защищать наш бизнес.

О ситуации на передовой

Давление россиян на Купянском направлении очень сильно. В конце прошлого года и начале этого года их преимущество в артиллерии составляло 1:12, сейчас 1:7. Но это еще существенно.

Если мы не дойдем до соотношения 1:1,5, мы будем терять территории.

Как только у нас 1:1 по количеству оружия на любом направлении, мы обязательно покажем результат.

О помощи Европы

Европа меняется. Их отношение к Украине меняется. Путин не только наш враг, но и Европа. По крайней мере, они поняли, что он будет продолжать войну. Поэтому они начали увеличивать производство боеприпасов.

Вопрос не в пустых складах. Вопрос в обществе, который не готов сражаться.

Важно усилить Украину, чтобы она была сильной и мощной.

О потерях в войне

31 тысяча украинских военных погибла в этой войне, и для нас это очень больно.

В России потери вместе с ранеными составляют около 500 тысяч.

Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя. О пропавших не могу сказать.

О дальнобойных ракетах Великобритании

Никаких секретов нет, что Великобритания предоставляла нам Storm Shadows и мы их успешно применяли.

О вступлении Украины в НАТО

Все партнеры поддерживают Украину во вступлении в НАТО. Я не буду рисков (для партнеров. - ред.) в приглашении Украины в НАТО. От США и Германии зависит приглашение Украины в НАТО. Если нас не пригласят, нас не пригласят.

О немецких ракетах Taurus

Для нас очень важно оружие Taurus. Но порядок действий таков: сначала США, а затем Германия. И так всегда во всем. Я о порядке действий. Я в положительном настроении по отношению к США и считаю, что будем повсюду иметь результат.

Об "усталости" Запада от помощи Украины

Есть страны, о которых мы вслух не говорим, сугубо коммерческий интерес.

Очень мало тех, кто терял свои должности руководителей государства, потому что шли вопреки общественному мнению ради помощи Украине.

Мы боремся за каждый снаряд.

О встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

В ближайшее время у меня нет встречи с президентом Эрдоганом. Мы на разных уровнях встречаемся, имеем контакт.

О новых странах, которые могут присоединиться к Формуле мира

Мы были бы счастливы, если бы Азербайджан поддержал нас в Формуле мира. Есть государства, которые до сих пор балансируют, в частности, в Латинской Америке и Африке. Мы работаем над тем, чтобы они трудились на стороне мира.

Какой должна быть победа Украины в войне

Не все идет по плану, не все зависит от нас. Чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа. Наши планы по контрнаступлению осенью прошлого года были на столе Кремля до того, как началось контрнаступление. Точка.

О зерновых коридорах

Мы за то, чтобы расширять коридоры, но мы не ищем альтернативу тому, что сейчас работает. Я считаю, что президент Эрдоган может нам помочь с Николаевом, чтобы открыть его море. Вопрос может быть решен на первом инаугурационном саммите.

О характере войны в Украине сейчас

Вся эта война о мужестве людей. Все годы мужества. Первый год – это было выживание. Это был ужасный год. Второй – год стойкости. Во всех направлениях. Ребята на поле боя, а Запад объединился. Третий год – переломный... И потому нам нужно и мужество, и стойкость, чтобы выжить. От этого года будет зависеть формат войны.

О ситуации на границе с Польшей

Я считаю, что эту ситуацию нужно очень быстро разрешать. Четвертый раз высыпать украинское зерно... Есть достаточно возможностей это остановить, было бы желание.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский заявил, что Украине не хватает ПВО и чтобы все необходимое для сдерживания российской агрессии оружие поступало вовремя, без задержек. Также Вооруженным силам Украины нужно дальнобойное оружие.

– Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подписали двустороннее безопасное соглашение. Этот документ закладывает основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

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