Все должно быть in time: Зеленский сказал, что Украине не хватает на этом этапе войны. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает ПВО и чтобы все необходимое для сдерживания российской агрессии оружие поступало вовремя, без задержек. Также Вооруженным силам Украины нужно дальнобойное оружие.

Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции вместе с европейскими лидерами, посетившими Украину в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Общение со СМИ транслировалось в YouTube.

"Не хватает, чтобы все было, как говорится, in time (вовремя, – ред.), когда это очень нужно. Первый. Второе, это очень сложно для всех, безусловно, без упреков – не хватает ПВО для Украины, для гражданских людей и для всех. Для фронта это важно, но защитить детей, школы, университеты, больницы очень сложно без противовоздушной обороны. Для этого всем важно сконцентрировать все свои усилия", – сказал Зеленский.

Глава государства также заявил о необходимости дальнобойного оружия.

"Нужно дальнобойное оружие. Потому что россияне стоят на таком расстоянии, что они могут поражать наших людей, а мы не можем им достойно отвечать", – отметил он.

Кроме того, президент отметил важность изоляции президента РФ Владимира Путина, в том числе санкционную.

"Если мы говорим о политической изоляции, если мы говорим о санкциях – мы должны с вами четко знать, что действительно есть изоляция, и за спиной никто не подписывает какие-либо контракты и даже без подписи не имеют с ним никаких экономических отношений, потому что всю эту выгоду он тратит потом на войну. Это не очень разумно: помогать, с одной стороны Украине, а с другой – зарабатывать деньги с этим убийцей", – подчеркнул он.

Зеленский уточнил, что нужно применять санкции против реального списка виновных в этой войне; против тех, кто применяет разные инструменты, включая энергетические инструменты против Украины, кто зарабатывает на этой войне".

Напомним, в субботу, 24 февраля, в Киев прибыли четыре западных лидера, а именно премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Высокопоставленные чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами почтили память погибших защитников Украины в российско-украинской войне. В церемонии, в частности, приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

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