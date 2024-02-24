Зеленский вместе с президентом Еврокомиссии и главами правительств Италии, Канады и Бельгии почтили память защитников. Фото и видео

Во вторую годовщину начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами почтили память погибших защитников Украины в российско-украинской войне. В церемонии, в частности, приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Об этом сообщает Офис президента. Президент Украины и иностранные лидеры прошли вдоль ряда воинов почетного караула и возложили цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

Воины почетного караула Вооруженных сил Украины установили венок от президента Владимира Зеленского и венки от глав правительств Италии, Канады, Бельгии и главы Европейской комиссии.

Под звуки сурьмы собравшиеся почтили память павших защитников Украины.

"Михайловская площадь. Стена памяти. Вместе с партнерами почтили наших самых храбрых людей, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина могла жить. Вечная слава и благодарность нашим героям!" – отметил президент Украины.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подписали двустороннее безопасное соглашение. Этот документ закладывает основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Прежде всего чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

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