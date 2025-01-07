Информация о якобы прорыве границы на севере Черниговщины является рекламным фейком – ЦПД

Сообщение о прорыве границы регулярной армией страны-агрессора на севере Черниговщины не соответствует действительности. Это рекламный фейк.

Видео дня

Такое заявление было сделано в Центре противодействия дезинформации. Там отметили, что этот контент является классическим примером рекламы, использующей фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам.

В ЦПИ также подчеркнули, что в сети активно распространяются такие заявления с призывами перейти по ссылке, в частности, для получения дополнительной информации.

"Попыток прорыва врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны РФ, в том числе с применением авиации, и угроза продолжения враждебной диверсионной деятельности", – сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко в комментарии Центра.

Ситуацию в северном регионе также прокомментировал начальник Корюковского РВА Павел Мирошниченко.

"Таких попыток на территории района не было. По крайней мере, я такой информации не владею", – добавил чиновник.

В ЦПИ также призвали медиа и Telegram-каналы "не хайпировать на чувствительных для украинцев темах" и не помогать распространению непроверенной информации.

Ранее российские пропагандисты распространили сообщения о том, что украинский пилот якобы сдался в плен в Курщине. В ВС ВСУ рассказали, что эта информация не соответствует действительности, все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси " стремится развивать связи с Китаем ", утверждают в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Такие связи диктатору необходимы для поддержания своего режима и для усиления переговорных позиций с Кремлем.