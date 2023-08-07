'Инициатива на нашей стороне': Залужный обсудил с генералом Милли актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в понедельник, 7 августа, провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте, в частности контрнаступательные операции наших Сил обороны, а также потребности украинской армии.

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Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, инициатива сейчас на стороне ВСУ, продолжаются тяжелые бои. Наши военные продолжают создавать условия для продвижения вперед.

Кроме наступательных Вооруженные силы проводят и оборонные операции. Наша оборона стойкая, говорит главнокомандующий, украинские защитники прилагают для этого максимум усилий.

"На ряде направлений противник проводит активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта", – отметил Залужный.

Также он обсудил с Милли актуальные потребности нашей армии. В первую очередь ВСУ нуждаются в большем количестве вооружения и боеприпасов, чтобы эффективнее противостоять врагу.

"Поблагодарил партнеров за помощь и поддержку. Договорились и дальше оставаться на связи и активно взаимодействовать. Вместе к Победе!" – добавил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ отразили наступление врага в районе Работиного Запорожской области, а также на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. В то же время, украинская армия продолжает наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях Запорожской области, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет меры контрбатарейной борьбы.

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