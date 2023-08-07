ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 28 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники отразили наступление врага в районе Роботиного Запорожской области, а также на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области.

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В то же время, украинская армия продолжает наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях Запорожской области, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 7 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка и Нескучное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского на Луганщине. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Марково и Часов Яр.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстреламы подверглись Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Левадное, Камышеваха, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Ольговка, Садовое, Херсон и Кизомис Херсонской области.

Потери оккупантов за сутки

Силы обороны за прошедшие сутки ударили по 13-ти районам сосредоточения россиян: в частности, 9 ударов нанесла украинская авиация, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и, 1 район сосредоточения личного состава.

Также авиация уничтожила вооружение и военную технику противника, а ракетные войска и артиллеристы – пять артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные ГУР Минобороны провели очередную успешную операцию по очищению украинской земли от врага. На левобережье Херсона ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ;

– начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинское контрнаступление идет сложно из-за мощных оборонительных рубежей оккупантов, но украинские войска будут двигаться дальше.

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