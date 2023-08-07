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ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб

Марина Погорилко
War
4 минуты
3,6 т.
ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 28 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники отразили наступление врага в районе Роботиного Запорожской области, а также на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области.

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В то же время, украинская армия продолжает наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях Запорожской области, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 7 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Михальчина Слобода, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка и Нескучное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского на Луганщине. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Красное Первое, Петропавловка, Купянск Узловой Харьковской области.

ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Марково и Часов Яр.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстреламы подверглись Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Левадное, Камышеваха, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Ольговка, Садовое, Херсон и Кизомис Херсонской области.

ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб

Потери оккупантов за сутки

Силы обороны за прошедшие сутки ударили по 13-ти районам сосредоточения россиян: в частности, 9 ударов нанесла украинская авиация, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и, 1 район сосредоточения личного состава.

Также авиация уничтожила вооружение и военную технику противника, а ракетные войска и артиллеристы – пять артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.

ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб
ВСУ успешно отбили контратаки россиян на Запорожье и продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск – Генштаб

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военные ГУР Минобороны провели очередную успешную операцию по очищению украинской земли от врага. На левобережье Херсона ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ;

– начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинское контрнаступление идет сложно из-за мощных оборонительных рубежей оккупантов, но украинские войска будут двигаться дальше.

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