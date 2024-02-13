Инновационная защита от 'Шахедов' и крылатых ракет: как украинская система РЭБ 'Покрова' может изменить ход войны

В ноябре 2023 тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей работе "Современная позиционная война и как в ней победить" сделал заявление о развертывании общенациональной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Покрова". Она является важным элементом для отражения ударов, которые россияне наносят дронами-камикадзе типа Shahed и даже крылатыми ракетами.

"Покрова" не зависит от боеприпасов, ее работа заключается в том, что она сбивает вражеские цели с курса с помощью спуфинга. OBOZ.UA разбирался, на что способна система РЭБ "Покрова" и как она может изменить ход войны.

Известно, что "Покрова" является спуфинг-системой. Спуфинг – это подмена спутникового радионавигационного поля. Вражеские дроны получают имитированные сигналы, измененные таким образом, чтобы вынудить их неправильно определять свое местоположение. Также система РЭБ отвечает за угнетение спутниковой радионавигации по всей линии столкновения и на большей части территории Украины.

Из статьи Forbes стало известно, что Украина и раньше сбивала российские тактические беспилотники с помощью спуфинга на малых дистанциях, но "Покрова" работает гораздо масштабнее. Как отметил доктор Томас Виттингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе из аналитического центра обороны Великобритании RUSI, это довольно сложная техническая задача, для которой нужна сеть идеально синхронизированных передатчиков.

Начальник управления РЭБ Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ Андрей Стариков в интервью ТСН сказал, что работа РЭБ – малозаметная, но чрезвычайно важная. Он объяснил, как работает секретная система "Покрова" и сам принцип РЭБ.

"Любой прибор, использующий электромагнитный спектр для своего функционирования, на него можно влиять средствами РЭБ. Это и наземные средства, и БПЛА морского базирования, это и высокоточное оружие по типу крылатых ракет или "Шахедов". Например, вы пользуетесь ключами для блокировки автомобиля. Можно сделать так, что он попросту не сработает", – сказал Стариков.

Он добавил, что каждая крылатая ракета имеет систему спутникового наведения. Вместе с ней есть еще и инерционная система – она тоже отвечает за наведение, но имеет большую погрешность.

"Для того, чтобы эту погрешность уменьшить, работает система спутниковой навигации, которая корректирует и определяет местоположение. Если систему спутниковой навигации заблокировать, то погрешность будет увеличиваться. И в этом случае крылатая ракета становится не высокоточным боеприпасом, а обычным. Если блокируется система, то крылатая ракета набирает высоту. И становится заметной для систем ПВО", – объяснил начальник управления РЭБ.

Залужный, когда писал о "Покрове", не говорил, когда она была активирована, однако есть некоторые признаки того, что она уже работает. В частности, 2 февраля официальный Telegram-канал Воздушных сил ВСУ сообщил, что были сбиты 11 "Шахедов", которые запустили россияне. Кроме того, по меньшей мере семь ударных беспилотников тогда "не достигли своих целей и локационно потеряны".

Также были зафиксированы случаи, когда "Шахеды" были захвачены невредимыми и, судя по всему, они были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, а не ракетным или артиллерийским огнем.

Почему "Покрова" важна для борьбы с "Шахедами"

БПЛА типа Shahed хорошо защищены от систем радиоэлектронной борьбы. Текущая версия оснащена российским навигационным блоком "Комета-М", позволяющим идентифицировать и исключать сигналы помех. Дроны с "Кометой-М" могут найти дорогу, когда помехи в десятки тысяч раз мощнее спутникового сигнала.

У "Шахедов" также есть резервный инерционный навигационный блок. Он работает даже при отсутствии спутникового сигнала, но короткое время. Такое сочетание затрудняет противодействие этим дронам с помощью обычных средств РЭБ. Однако украинские инженеры имели возможность разобрать несколько "Шахедов" и найти уязвимые места в их навигационной системе.

Спуфинг, который является методом работы "Покрова", гораздо труднее обнаружить, чем глушение. Если сигнал спуфинга относительно едва заметен, постепенно удаляясь все дальше и дальше от истинного местоположения, дрон не сможет определить, что сигнал поддельный, однако в конечном итоге окажется на определенном расстоянии от своей цели.

"У нас уже есть возможность противодействовать этой системе (Комет-М)", – заявил в сентябре Иван Павленко, начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы украинского Генштаба.

Сейчас Украина не раскрывает подробностей по поводу того, куда дроны наносят удары, лишая Россию информации, сколько из них достигают цели во время каждой атаки.

Как пишет Forbes, российские разработчики постараются противостоять спуфингу, а украинцы будут модифицировать свою систему.

"Между тем то, что "Шахед" не сбит, не означает, что он попадает в цель", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская система радиоэлектронной борьбы "Покрова" может сыграть весомую роль в борьбе с российскими крылатыми ракетами и ударными дронами-камикадзе. За счет подавления GPS-сигнала вражеские цели будут сбиваться с маршрутов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!