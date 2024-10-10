Иностранцы смогут занимать офицерские должности в Силах Обороны Украины: в Минобороны рассказали нюансы

В ближайшее время иностранцы и лица без гражданства смогут проходить военную службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил, Нацгвардии Украины и Госслужбы транспорта. Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон, разработанный Министерством обороны Украины.

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Как указано на карточке законопроекта №3968-IX, он был принят 10 октября во втором чтении. Теперь закон ожидает подписи главы ВР и президента Украины.

Пока что иностранцы и лица без гражданства могут проходить военную службу исключительно в должностях рядового, сержантского и старшинского состава.

Инициатором законопроекта был премьер Денис Шмигаль, но объяснительная записка к документу подписана министром обороны Рустемом Умеровым. В объяснении отмечается, что необходимость нового закона вызвана "сложной оперативной ситуацией на фронте, требующей значительного увеличения численности боевого состава Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

Согласно принятому закону, стать офицером в Силах обороны Украины смогут любые иностранцы и лица без гражданства, но только при условии прохождения проверки. Она предусматривает установление законности их пребывания на территории Украины. Также проверка должна установить, не было ли фактов привлечения к административной и уголовной ответственности согласно законодательству Украины.

Но таким лицам, даже после получения офицерского звания, доступ к государственной тайне будет предоставляться только в исключительных случаях (на основании международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, или в случаях письменного распоряжения президента с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности на основании предложений СНБО).

"За два с половиной года войны против российской агрессии мы увидели немало иностранцев, присоединившихся к Силам обороны и доказавших свою способность эффективно выполнять сложные задачи на поле боя. Раньше они могли служить только на рядовых и сержантских должностях, но новый закон усиливает кадровый потенциал нашего войска", – объяснил Рустем Умеров.

Таким образом, иностранцы и лица без гражданства смогут обращаться в центры рекрутинга, центры предоставления административных услуг, центры занятости, в ТЦК и непосредственно в воинские части с ходатайством проходить военную службу на офицерских должностях.

Как отметили в Минобороны, проект закона "возник в ответ на обращение иностранца в Центральное управление защиты прав военнослужащих по поводу нарушения его прав". Была проведена проверка жалобы, по результатам которой была создана рабочая группа, разработавшая законопроект.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине оба способа вступления на службу – по контракту и мобилизации – имеют ряд особенностей во время военного положения. При этом мобилизованные также пользуются правами и льготами, имеют такие же возможности, как и контрактники: обеспечение, повышение в звании, карьерный рост и т.д.

В Министерстве обороны Украины отрицают остановку бронирования работников предприятий от мобилизации. В то же время в Украине проведут аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

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