'Инструмент ядерного шантажа': в Силах обороны назвали провокацией заявление РФ о якобы обстреле энергоблока оккупированной ЗАЭС

Российские пропагандисты распространяют информацию "Росатома" о якобы атаке украинского беспилотника на территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции. Но на самом деле заявления Кремля об "ударе ВСУ по энергоблоку ЗАЭС" являются очередной попыткой дискредитации Украины и прикрытием собственных преступных действий. Никаких доказательств такого "удара" российская сторона, как всегда, не предоставила.

Видео дня

То есть, Москва продолжает использовать ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций. Соответствующее заявление сделали Силы обороны Юга Украины.

Что говорят военные

"Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку № 6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам", – указано в заявлении украинских защитников.

Как известно, оккупанты незаконно удерживают станцию под собственным контролем с марта 2022 года. За это время они превратили гражданский ядерный объект в элемент своей военной инфраструктуры, утверждают Силы обороны Юга. Так, российские захватчики размещают на территории ЗАЭС свое вооружение, военную технику и личный состав, нарушая требования по расстоянию размещения огневых средств поражения.

"Заявления российской стороны о якобы ударе Сил обороны Украины по Запорожской атомной электростанции является очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление Москвы. Схема отработана: после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории. Никаких доказательств российская сторона традиционно не предоставляет", – отметили в Силах обороны.

Почему это фейк

И действительно – ни у "первоисточника", ни у других российских пропагандистов, нет ни видео, ни фото "последствий" якобы украинского удара.

Более того, украинские военные утверждают, что оккупанты установили вокруг объекта "многоуровневую дымовую защиту, которая делает невозможным пролет любого дрона".

"Агрессор намеренно не демонстрирует фото и видео кадров с якобы последствиями удара. Кроме того, на вооружении ВСУ нет беспилотников на оптоволоконном управлении с таким дальним радиусом действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5-6 кг, ведь именно столько необходимо для того, чтобы пробить такое отверстие, о котором говорит российская сторона", – отметили в Силах обороны.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в МАГАТЭ еще в начале мая утверждали, что произошла атака дрона на объект радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС (лаборатория расположена за пределами периметра станции). Инцидент произошел 3 мая, и представители Агентства пытались получить у россиян разрешение на осмотр атакованного объекта.

Тем не менее, во всех последующих отчетах МАГАТЭ об обследовании лаборатории не сообщалось.

Зато в конце мая в Агентстве сообщили, что на ЗАЭС 27 числа, в течение примерно 12 часов, не было ни стационарной телефонной, ни интернет-связи. Это был "наиболее длительный подобный сбой с начала российского полномасштабного вторжения", заявили тогда в МАГАТЭ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!