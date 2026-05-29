На ЗАЭС произошел самый длительный сбой связи с начала войны: в МАГАТЭ назвали вероятную причину

27 мая на оккупированной Запорожской атомной электростанции в течение примерно 12 часов не было ни стационарной телефонной, ни интернет-связи. Это наиболее длительный подобный сбой с начала российского полномасштабного вторжения.

Видео дня

Ситуацию подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии, в частности гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Отчет об этом пресс-служба опубликовала на официальном сайте в четверг, 28 мая.

Что известно об инциденте

В сообщении сказано о том, что длительный сбой связи, вероятно, связан с "усилением военной активности поблизости". Якобы происходило "нападение на Энергодар" (речь идет, очевидно, об обстреле), где проживает большинство персонала станции.

"Причина отключения не была сразу выяснена, но она совпала с сообщениями о нападениях", – ссылаются в МАГАТЭ на информацию, полученную от российской стороны.

"Это было еще одним напоминанием о постоянных вызовах в поддержке ядерной безопасности и предотвращении аварий во время конфликта на ЗАЭС, а также на действующих украинских АЭС и Чернобыльской площадке", – отметила пресс-служба.

В Международном агентстве по атомной энергии еще раз подчеркнули важность двусторонней связи с ядерным объектом, отмечая, что "должна быть надежная связь с регулятором и другими".

"В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, было очень тревожное событие с точки зрения ядерной безопасности и защищенности. Команда МАГАТЭ продолжит расследование причин этого перебоя в связи и обсудит, как предотвратить повторение", – сказал Гросси.

Также ведомство рассказало о данных от ЗАЭС: на объекте все еще достаточно дизельного топлива для более чем 10 дней работы аварийных генераторов, которые сейчас (по состоянию на 28 мая) находятся в режиме ожидания, но остаются критически важными для резервного питания в случае потери всего внешнего энергоснабжения.

Шесть реакторов крупнейшей в Европе АЭС остановлены с 2022 года, но все еще нуждаются в охлаждении. Для этого станция использует резервную линию электропередач "Ферросплавная-1" напряжением 330 киловольт (кВ) после того, как ее главная линия 750 кВ "Днепровская" была отключена 24 марта. До начала большой войны на ЗАЭС было десять линий электропередач, напомнили в МАГАТЭ.

Как писал OBOZ.UA:

– Деоккупация Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных вопросов в переговорах между Украиной, США и Россией. Судьба ЗАЭС – одна из ключевых проблем наряду с территориальными темами, заявил ранее Рафаэль Гросси.

– Россия стала первым в истории государством, которое захватило действующую АЭС. Использование военной силы и проложающийся контроль оккупантов над крупнейшей атомной электростанцией в Европе подвергает опасности не только Украину, но и весь континент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!