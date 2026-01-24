"Инструмент запугивания": сколько ракет "Орешник" находится на вооружении в России
По состоянию на январь 2026-го у государства-агрессора РФ было не более трех-четырех баллистических ракет промежуточной дальности "Орешник". Однако уже в этом году россияне планируют запустить серийное производство.
Об этом сообщил Олег Луговский – первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины. В интервью "Укринформу" он поделился актуальной информацией и раскрыл, какую именно роль выполняет это оружие.
ВПК противника пытается поставить "Орешник" на конвейер
"По нашим оценкам, Россия имеет не более трех-четырех таких ракет. Нам известно, что министерство обороны России в 2026 году планирует запустить "Орешник" в серийное производство и приобрести способность производить пять и более таких ракет в год", – сообщил высокопоставленный представитель СВР.
Военная эффективность не на первом плане
Луговский заявил, что "Орешник" имеет сомнительную боевую эффективность. Он создан по технологиям прошлого века, "требует постоянного технического сопровождения и оперативного устранения различных неисправностей".
"Стоит понимать, что в "Орешнике" больше политического, чем военного наполнения. Это прежде всего инструмент запугивания наших партнеров в Европе", – отметил замглавы СВР.
"Орешник" на территории Беларуси
У Луговского спросили, какие сигналы от иностранных разведок получает Украина в связи с развертыванием указанного комплекса в Беларуси.
Сотрудник Службы внешней разведки отказался говорить о конкретике, но заверил, что взаимодействие со странами-партнерами есть.
"С моей стороны некорректно раскрывать информацию, которую предоставляют партнеры. Но есть активное взаимодействие на эту тему. Это позволяет иметь общую объективную картину и избежать российской и беларусской дезинформации", – ответил он.
Как писал OBOZ.UA:
– 9 января 2025 года Россия нанесла удар "Орешником" вблизи западной границы Украины. Попадание зафиксировано на окраине Львова. Эту атаку в Москве назвали местью за вымышленный "обстрел" резиденции российского диктатора Владимира Путина.
– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это четкий месседж Российской Федерации о том, что ее ракеты могут дотянуться до европейских стран. Европа в ответ должна немедленно заняться разработкой собственного дальнобойного оружия.
